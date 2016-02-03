مجله مهر - شراره داودی:امروز ۱۴ بهمن سومین روز از جشنواره فیلم فجر است و شاید بالاخره روزهای در برج بودن هم کمی حاشیه جذابتر پیدا کند.
شب گذشته چند فیلمی به نمایش در آمدند، مهمانهایی آمدند و مهمانهایی هم رفتند و صبح امروز هم نشستهای خبری برگزار شد.
گشت ارشاد یا پلیس امنیت؟
بحثی که چند سالی است همیشه در روزهای جشنواره از آن صحبت می شود، موضوع گشت ارشاد است که امسال دبیر جشنواره گفته بود این مسئله حل شده و دیگر گشت ارشادی در جشنواره حضور نخواهد داشت، اما اتفاقی که در این میان خلاف حرفهای قبلی دبیر رخ داد، حضور چیزی به عنوان پلیس امنیت در کاخ جشنواره بود که میگفتند به همان دلیلی که ورودیهای مترو و اتوبوس باید کنترل شود، برج میلاد به دلیل حضور این تعداد از افراد حمایت شود. صحبتی که معلوم نیست چقدر صحیح باشد.
«دلبری»دلبری نکرد
از میان آثار سینمایی که روز گذشته به نمایش در آمدند، یکی دو زبانه بود و از جنگ در عراق صحبت میکرد، «جشن تولد» نامش بود. اما فیلم «دلبری» که انتظار میرفت مورد توجه قرار بگیرد، اصلا این طور نبود و این موضوعی بود که به نشست خبری فیلم در روز بعد هم کشیده شد. «دلبری» روایتی از زندگی جانبازی است که در بستر افتاده و همسرش طوبا در کنار اوست، در فیلم ما با بخشی از خاطرات عاشقانه این دو همراه میشویم. فیلم پلیسی-جنایی «آخرین بار کی سحر را دیدی؟» مخاطبین را تا ساعت ۱ بامداد در برج میلاد نگه داشت و پر مخاطبترین سانس در چند روز گذشته در برج میلاد را رقم زد.
ایوبی در جشنواره
شب گذشته شب مدیران بود. رئیس سازمان سینمایی از پردیس ملت و کاخ جشنواره دیدن کرد و در دو برنامه سینمایی تلویزیونی حاضر شد. ایوبی از ایدهها و برنامههای محمد حیدری حمایت کرده و گفته این دبیر از روز اول از تجربه مدیران گذشته استفاده کرده است، با این حال جشنواره کاستیها و نقصهایی دارد که طبیعی است. البته معلوم نیست بعد از ۳۴ دوره چطور کاستیها و نقصها طبیعی هستند! البته ایوبی گفته که علاقهمند است حیدری سال آینده هم دبیر باشد.
در جشنواره امسال فیلمها تا دیر وقت طول میکشند و این موضوع اعتراض خبرنگارها و اهالی رسانه را در پی داشت، ایوبی هم در این باره گفته: «یک شب، هزار شب نمیشه!»
همهچیز خیلی خوب بود
محمدرضا شیرخانلو پسربچه شیرین «دهلیز» را یادتان هست؟ شیرخانلو با بازی در فیلمها وسریالها حسابی معروف شده و در نشست خبری «دلبری» هم حسابی خودش را در دل عکاسان جا کرد. او فقط یه جمله درباره بازی در فیلم گفت: همه چیز خیلی خوب بود و خیلی دوست داشتم. بازی با خاله (هنگامه قاضیانی) خیلی خوب بود و عمو (جلال اشکذری) هم خیلی خوب بود.»
اقتصاد فرهنگی را دریابید
سید محمود رضوی امسال سه فیلم در جشنواره تهیهکنندگی کرده و فعالیتهای او در حوزه سینما و تلویزیون زیاد است، همین موضوع باعث شد تا منوچهر اکبرلو در نشست خبری فیلم «دلبری» از رضوی تشکر کند که در هنر سرمایه گذاری میکند و وقتی همه از بیپولی و نبودن سرمایه حرف میزنند، پای فیلمها ایستاده و برای ساخت آنها تلاش میکند.
رضوی هم در پاسخ به این حرف فرهنگ و اقتصاد فرهنگ را به یکدیگر متصل دانست و گفت که مراحل ساخت فیلم تنها ۳۰ درصد از کل کار است، مابقی آن به تلاش برای توزیع و دیدهشدن اثر در میان مخاطبان همان اثر برمیگردد و هر اثر باید به شکلی دیده شود که هزینه ساخت یک فیلم دیگر را تامین کند.
این تهیهکننده همچنین در پاسخ به اظهارات یکی از خبرنگاران که گفته بود شما سرمایهتان را برای این فیلم هدر داده اید گفت: این توهین است. من به سرمایه فیلم توجه کردم و «دلبری» هم یک اثر فرهنگی است و باید در سینمای ایران ساخته شود؛ چون از مقولههای مهمی چون منش انسانی، سبک زندگی و احترام به شهدا حرف میزند و باید برای آن سرمایهگذاری کرد. علاوه بر اینکه این فیلم با سرمایه شخصی ساخته شده است و در مورد اینکه این سرمایه را هدر بدهم یا نه به خود من مربوط است.
فریبرز عربنیا و ژاله صامتی نیامدند و حاشیهساز شدند
در نشست خبری فیلم «آخرین بار کی سحر را دیدی؟» فریبزر عربنیا و ژاله صامتی حضور نداشتند اما همین حضور نداشتن آنها حاشیه ساز شد. به نظر میرسد در پرداخت پولهای عوامل این اثر سینمایی مشکلات و تاخیرهایی به وجود آمده بوده و در نشست از همانها صحبت شد. گفتند که عربنیا در برخی از سکانسها حضور نداشت و کار را به شکلی پیش بردهاند که کسی متوجه این قضیه نشود.
تهیهکننده از مصاحبههای صامتی که درباره مشکلات پروژه کرده بود، گله داشت و میگفت که این چکها بعد از جشنواره پاس میشوند، ولی بعد از این جریانها حرفهایی که زده شده را نمیتوان پس گرفت.
فیلمم را خودم ندیدم!
فرزاد موتمن اقرار کرد فیلم خودش را هنوز در سینما ندیده است! وقت نشده و فرصت نکرده است، شب گذشته هم برنامه هفت او را برای مصاحبه دعوت کرده و نتوانسته در اولین اکران فیلمش در برج میلاد حاضر شود.
دو جشن تولد در یک روز
۱۴ بهمن تولد عباس غزالی و محمد حیدری، دبیر جشنواره بود. عباس غزالی صبح برای نشست خبری آمده بود و ظهر هم برای فرش قرمز فیلم «قیچی» حاضر شده بود که عوامل این فیلم او را غافلگیر کردند و برایش روی همان فرش قرمز جشن تولد گرفتند و شمعهای تولدش را فوت کرد. البته از تولد محمد حیدری خبری در دست نیست!
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