ماهواره سنجشی «دوستی» رونمایی شد/ افتتاح مرکز تست ماهواره

به گزارش خبرنگار مهر، سه دستاورد مهم عرصه فضایی کشور عصر امروز همزمان با روز فناوری فضایی و در سومین روز از دهه مبارک فجر، با حضور رئیس‌ جمهوری رونمایی و افتتاح شد.

حجت الاسلام حسن روحانی عصر چهارشنبه با حضور در محل اجلاس سران از ماهواره سنجشی «دوستی» رونمایی کرد.

همچنین با حضور رئیس‌ جمهور آزمایشگاه سنجش از دور سازمان فضایی ایران و مرکز تجمیع و تست ماهواره پژوهشگاه فضایی ایران افتتاح و آغاز بکار کرد.

آزمایشگاه سنجش از دور در مرکز ملی فضایی البرز طراحی و اجرا شده است و شامل خدماتی از جمله طیف سنجی، رادیومتری، کالیبراسیون سنجنده های فضایی و تجهیزات جوی می شود.

ماهواره دوستی در کلاس میکروماهواره ها با ۵۰ کیلوگرم وزن قرار است در مدار بیضی شکل به دور زمین قرار گیرد این ماهواره توسط سازمان فضایی ایران ساخته شده است.

همچنین مرکز تست ماهواره با هدف پشتیبانی از خدمات ماهواره های کوچک و توسعه خدمات فضایی در سطح آزمایشگاهی طراحی و ساخته شده است و شامل ۹ آزمایشگاه و یک کارگاه فضایی در حوزه ساخت و پشتیبانی می شود.

بر اساس اعلام سازمان فضایی ایران بیش از ۸۰ درصد تجهیزات این مرکز توسط متخصصان فناوری فضایی کشور طراحی شده است.

در مراسم امروز علی اکبر صالحی رئیس سازمان انرژی اتمی، محمود واعظی وزیر ارتباطات، محمد نهاوندیان مسئول دفتر رئیس جمهور، سورنا ستاری معاون فناوری رئیس جمهور، نمایندگان مجلس و برخی از مقامات ارشد کشور، رئیس جمهور را همراهی کردند.

در ابتدای این مراسم به رغم روز فناوری فضای، کلیپ مربوط به فعالیت های وزارت ارتباطات در توسعه ارتباطات اینترنتی و موبایل پخش شد.

روز فناوری فضایی امسال با شعار «توسعه متوازن، آینده ای پرامید» برگزار شد.