مادر شهیدان بیات درگذشت

به گزارش خبرنگار مهر، روز چهارشنبه حاجیه خانم رقیه میرزایی مادر شهیدان شکرالله، عبدالله و سیف الله بیات و مادر بزرگ سردار شهید منصور سبزی و همچنین مادر جانبازان محمد، عزیزالله، غلامرضا، علیرضا و پرویز بیات درگذشت.

مراسم تشییع پیکر این مادر بافضیلت، روز پنج شنبه ساعت ۱۰ صبح برگزار و در امامزاده بی بی زبیده قرچک آرام خواهد گرفت.

آزمان کادری رئیس بنیاد شهید و امور ایثارگران شهرستان قرچک در گفت و گو با خبرنگار مهر اظهار داشت: مادر شهیدان بیات برای سرکشی به فرزندان خود به شهرستان قرچک آمده بود که دعوت حق را لبیک گفت.

وی افزود: مراسم تشییع پیکر مادر شهیدان بیات، فردا با حضور مردم متدین و انقلابی شهرستان قرچک برگزار و پیکر این مادر بافضیلت در امامزاده بی بی زبیده قرچک آرام می گیرد.