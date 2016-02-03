خیران استان سمنان ۱۵۰میلیارد ریال به نیازمندان کمک کردند

به گزارش خبرنگار مهر، محمد شجاعان ظهر چهار شنبه در نشستی با مسئولان شهرستان دامغان در محل کانون فرهنگی تربیتی خیر حاج اکبر تقوی دامغانی ضمن اشاره به کمک ۱۵۰میلیارد ریالی خیران استان سمنان به نیازمندان، اظهار داشت: این میزان کمک خیران در قالب پرداخت صدقات، زکات و طرح اکرام و ایتام بوده است.

وی با یادآوری اینکه دو هزار فرزند یتیم در استان سمنان تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی (ره) قرار دارند، اضافه کرد: این ایتام تحت حمایت ۹ هزار حامی قرار دارند.

ایجاد اشتغال برای ۲۰۰۰ مددجوی کمیته امداد استان سمنان

معاون کمیته امداد امام خمینی (ره) استان سمنان یاد آور شد: در مجموع به طور میانگین ۳۵۰میلیون تومان توسط این افراد نیکوکار به ایتام کمک مالی شده است.

شجاعان از ایجاد ایجاد اشتغال در زمینه کشاورزی، دامداری، صنفی و صنعتی برای دو هزار مددجوی کمیته امداد استان سمنان در سال جاری خبر داد و افزود: برای ایجاد این تعداد شغل ۲۰ میلیارد تومان تسهیلات پرداخت شده است.

وی با بیان اینکه ۲۰هزار در استان سمنان تحت پوشش کمیته امداد هستند، اظهار داشت: ۲۰ هزار نفر افراد غیر مددجو نیز از خدمات کمیته امداد برخوردار بوده اند.

معاون کمیته امداد امام خمینی (ره) استان سمنان گفت: دو هزار و ۵۰۰دانش آموز و ۹۰۰ دانشجو نیز در استان تحت حمایت این نهاد قرار دارند.

۱۳۰۰ نیکوکار از ایتام دامغانی حمایت می کنند

مدیر کمیته امداد امام خمینی (ره)شهرستان دامغان هم در این نشست از وجود ۱۶۰فرزند یتیم تحت حمایت این نهاد در این خبر داد و افزود: از ابتدای سال جاری تاکنون ۵۸۰میلیون تومان کمک نقدی و غیر نقدی از سوی خیران و مردم دامغان به ایتام شد که از این میزان ۲۸۰میلیون تومان کمک نقدی و مابقی به صورت غیر نقدی بوده است.

محمد قوسی از حمایت مالی هشت نفر خارج نشین از فرزندان ایتام دامغانی نیز خبرداد و اظهار داشت: این افراد در کشورهای دبی و آلمان سکونت دارند از ابتدای امسال تاکنون ۶۵ میلیون تومان به ایتام دامغانی کمک مالی داشته اند.

وی گفت: کمیته امداد امام خمینی (ره) شهرستان دامغان یک هزار و ۷۰۰خانوار را شامل سه هزار و ۱۱۵ نفر تحت پوشش دارد.