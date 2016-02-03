روحانی: بعد از برجام به «برنامه جامع مشترک ملی» نیاز داریم

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام و المسلمین حسن روحانی رئیس جمهور عصر امروز در مراسم روز ملی فناوری فضایی در سالن اجلاس سران کشورهای اسلامی، با تبریک و گرامیداشت ایام الله دهه فجر اظهار داشت: ملت ایران با رهبری یک مرد استثنائی توانست پرچم استقلال و آزادی را در این مملکت برافراشته کند.

وی ادامه داد: چه کسی فکر می کرد که مردمی تنها اما متحد با رهبری آسمانی، اگرچه با دست خالی اما با دل های پرامید بتوانند یک رژیم استبدادی ریشه دوانده در کشور را سرنگون کنند، درهای زندان ها را باز کنند و انقلابیون و ایثارگران بزرگ انقلاب اسلامی را از زندان ها آزاد کنند.

رئیس جمهور گفت: چه کسی فکر می کرد مردم به صحنه بیایند و همه آنهایی که به نحوی این کشور را تصرف کرده و بر آن استیلا یافته بودند، از کشور بیرون بریزند و بر روی پای خود بایستند و انقلاب بزرگ اسلامی را به ثمر بنشانند.

روحانی عنوان کرد: حتی در ۱۲ بهمن هم فکر نمی شد که این انقلاب ظرف ۱۰ روز دیگر به ثمر بنشیند و در ۲۱ بهمن هم چنین فکری نمی شد؛ اما وقتی ملت یکپارچه شد خداوند یاری گر آنها می شود.

رئیس جمهور با بیان اینکه هیچ گاه فیلم، تاریخ، کتاب و تبیین آن روزها برای نسل های بعدی نمی تواند ویژگی های آن ایام را برای نسل جدید روشن سازد، تصریح کرد: قدرت و بنیان و همه چیز پشت رژیم بود، اما این ملت توانستند اهداف و آرمان های بلند خود را به دست بیاورند.

روحانی تاکید کرد: در بهمن ۵۷ انقلاب ما تمام تاریخ را تحت تاثیر قرار داد؛ به گونه ای که در هفته های اول انقلاب خبر حرکت انقلابی ملت ایران در صدر اخبار جهان بود

وی خاطرنشان کرد: آن کسی که فرودگاه مهرآباد را با گریه ترک کرد، فکر می کرد که چند ماه بعد برمی گردد و سلطه خودش را ادامه می دهد؛ انقلاب ما حادثه بسیار بزرگی در تاریخ سراسر جهان بود.

رئیس جمهور اظهار داشت: انقلاب اسلامی ما حادثه بزرگی بود که یکی از ویژگی هایش، پیروزی یک ملت بر استبداد داخلی و خارجی و قدرت های جهان بود؛ امروز نیز بعد از ۳۷ سال به آن روزها می بالیم و به خاطر اماممان، ملتمان و ایستادگی جوانانمان و حوزه ها و دانشگاه هایمان و همه اقشاری که به خاطر استقرار کشور و آزادی و احیای قانون اسلام و اخلاق اسلامی مبارزه کردند، افتخار می کنیم.

اگر ایستادگی مردم نبود فرجام برجام را شاهد نبودیم

روحانی با بیان اینکه مردم برای احیای حقوق خود ایستادند و تحریم ها را به جان خریدند، تصریح کرد: اگر ایستادگی این مردم و درایت و ارشاد مقام معظم رهبری نبود و اگر کاردانان و کارشناسان و عالمان باتجربه و فداکار پشت میز مذاکره نبودند، امروز نمی توانستیم فرجام برجام را شاهد باشیم؛ کار بزرگ و عظیمی توسط این ملت انجام شد.

وی با بیان اینکه هیچ حادثه ای را با انقلاب اسلامی مقایسه نمی کنیم و تنها از تقارن حوادث یاد می کنیم، تاکید کرد: آن انقلاب در سایه ایستادگی ۱۵ ساله مردم و مبارزه آنها به ثمر رسید تا به حق آزادی خود برسند؛ یک بار دیگر نیز در بخش دیگری و در شعاعی کمتر، باید آزادی را تجربه می کردند.

رئیس جمهور ادامه داد: دشمن در سال های گذشته حصار تحریم ظالمانه ای را برای این ملت ایجاد کرده بود، به گونه ای که یک کشتی نمی توانست در بنادر ما پهلو بگیرد و باید به بنادر کشورهای همسایه می رفت و آنجا پهلو می گرفت تا لنج ها و قایق های کوچک، اجناس ما را بیاورند؛ بابت هر کانتینر نیز ۷۰۰ دلار اضافه از جیب مردم پرداخت می شد.

روحانی خاطرنشان کرد: گاهی باید پرچم یک کشور دیگر را اجاره می کردیم، چون با پرچم ما نمی شد تردد کرد؛ برای صادرات و واردات باید هزینه سنگینی می کردیم و در بسیاری از موارد با ریسک همواره می شد و در مواردی هم که امکان پذیر بود، گاهی تا ۲۵ درصد اضافه باید از جیب مردم پرداخت می کردیم.

وی افزود: نمی گذاشتند نفتی که برای ما بود به بازاری که برای ما بود، صادر شود؛ از همه جا و با تمام امکانات از جمله با ماهواره‌های تجسسی همه چیز را تحت کنترل خود درآورده بودند.

رئیس جمهور اضافه کرد: همه این فشارها برای این بود که مردم ما تسلیم شوند و تمام این مقاومت ها نیز برای این بود که بگوییم می ایستیم و تحمل می کنیم و فشارها را به جان می خریم اما در برابر حرف زور سر تواضع فرود نمی آوریم.

روحانی اظهار داشت: خوشحالم که سی و هفتمین انقلاب با یک تحول بزرگ دیگری توام شد. مردم ما برای احقاق حقوشان ایستادند و مقاومت کردند.

وی افزود: اگر ایستادگی مردم نبود اگر درایت و ارشاد مقام معظم رهبری نبود اگر کاردانان، کارشناسان و عالمان با تجربه و فداکار پشت میز مذاکره نبودند امروز نمی توانستیم برجام را یا فرجام برجام را شاهد باشیم. کار بزرگ و عظیمی توسط این ملت انجام گرفت.

رییس جمهور با بیان اینکه ما امروز به برنامه جامع مشترک ملی نیاز داریم تاکید کرد: ما از «برجام یک» عبور کرده ایم و امروز باید «برجام دو» را آغاز کنیم.

رئیس جمهور ادامه داد: برای اینکه در یک هدف بلند به موفقیت و پیروزی برسیم باید کوتاهترین، بهترین و کم هزینه ترین راه را برگزینیم و انتخاب کنیم.

روحانی افزود: آنچه در طول سی ماه گذشته تحقق پیدا کرد اعتقاد به این سخن بود که می شود با دنیا حرف زد، می شود با منطق افکار عمومی دنیا را تحت تاثیر قرار داد و می توان در یک معامله با دنیا، کاری کرد که پیروز شویم و طرف مقابل هم احساس شکست نکند. ما به اهداف اصلی مان برسیم و طرف هم به آن هدف که مدعی است، ولو از نظر ما خیالی، برسد.

وی با بیان اینکه هدف طرف مقابل این بود که ایران به بمب اتم نرسد، گفت: ما که هیچ کدام به دنبال بمب اتم نبودیم. ما دنبال فناوری صلح آمیز هسته ای بودیم و الان هم همان را دنبال می کنیم؛ لذا کاری کردیم که طرف مقابل هم به هدفی که ادعا می کند، برسد.

رئیس جمهور گفت: البته حق مردم است که به خاطر این همه ظلمی که به آنها شده است، نسبت به قدرتهای بزرگ اعتماد نداشته باشند، اما آن راهی که مردم ما از خرداد ۹۲ انتخاب کرده اند و مسیری که رای داده اند، اکثریت مردم به این نتیجه رسیده اند که راهی تعامل سازنده ما را به یک برنامه اقدام مشترک می رساند؛ یعنی همان برجام و این هدفی بود که مردم بزرگ ما به آن دست یافتند.

روحانی با بیان اینکه برای رسیدن به برجام، وحدت، اتحاد، همدلی و همزبانی نیاز بود، گفت: لذا امسال شد سال همدلی و همزبانی تا در برابر قدرتهای بزرگ به نتیجه برسیم.

وی تاکید کرد: حتی سرسخت ترین دشمنان ما نیز تردید ندارند که در این معامله ملت ما سود برده و پیروز شده است. حتی چند کشوری که (بعضی ها نامشروع و بعضی ها مشروع) داد و فریاد می کنند و می گویند چرا این توافق حاصل شده، آنها هم اتفاقا می گویند بُرد با ایران بوده است. حتی آنهایی که در ایالات متحده آمریکا با بداخلاقی و بدکاری‌شان سخنان ناصحیح می گویند، اتفاقا آنان می گویند ایران موفق و پیروز این صحنه بوده است. دوستانِ ما که دیگر جای خود دارد.

از «برجام یک» عبور کرده ایم و امروز باید «برجام دو» را آغاز کنیم

رئیس جمهور تصریح کرد: امروز زمانی است که باید برجام ۲ شروع شود. برجام همان برنامه جامع اقدام مشترک بود بین ایران و ۱+۵ و امروز نیاز داریم به برنامه جامع مشترک ملی.

روحانی با بیان اینکه ما از برجام یک عبور کرده ایم، گفت: امروز باید برجام ۲ را آغاز کنیم. موافق دولت، مخالف دولت، منتقد، همه باید دست به دست هم دهیم؛ چرا که ما بر سر اهداف ملی و توسعه کشور اختلاف نداریم. برای آنکه معضل آب و محیط زیست را حل کنیم، دعوا نداریم. برای اینکه در فناوری های علمی به موفقیت برسیم، اختلاف نداریم.

وی افزود: خوشبختانه در مشکل اصلی کشور، نظرات به هم نزدیک است. امروز از هر کسی بپرسید مشکل اصلی ما چیست، حتما خواهد گفت بیکاری. ما دنبال اشتغال هستیم، همه این را قبول داریم. ما دنبال رونق اقتصادی هستیم، یعنی آنکه اختلاف نداریم.

رئیس جمهور این دولت را باتحمل‌ترین دولت خواند و گفت: من در یک بخش هایی از آغاز انقلاب تا به امروز بوده ام؛ هیچ دولتی تا به اندازه این دولت تحمل نکرد. البته انتقاد که تحمل نمی خواهد، انتقاد خوب است، اما این دولت تخریب را هم تحمل کرد.

روحانی با اشاره به حدیثی از پیامبر اسلام (ص) گفت: همه پیامبران اذیت شدند، اما هیچکس به اندازه پیامبر اسلام (ص) اذیت نشد. حالا ممکن است دولت های دیگر هم اذیت شده باشند، اما هیچ دولتی به اندازه این دولت اذیت نشد؛ البته مردم قدرشناس هم انصافا از این دولت حمایت کردند.

وی ادامه داد: ما امروز نه در مشکلاتمان اختلاف داریم و نه در اهداف بلندمان. همه باید کنار هم قرار بگیریم.

رئیس جمهور، برنامه جامع مشترک ملی را ضروری دانست و گفت: یکی از صحنه هایی که همه باید حضور پیدا کنیم، فناوری های نو است. در فناوری های نو همه باید حضور پیدا کنند؛ هر کسی به سهم خودش.

روحانی با بیان اینکه دستگاه های دولتی را باید کوچک و چابک کنیم، تصریح کرد: این توصیه من به بخش های نظامی بوده است که کارهایی را که می توانیم به مردم واگذار کنیم، به بخش خصوصی واگذار کنیم.

وی با بیان اینکه ما باید برنامه های فناوری را برای مردم توضیح دهیم، گفت: این طور نباید باشد که مردم ندانند برنامه فضایی، هسته ای و علمی ما چیست. بیاییم کارهایمان را در معرض افکار عمومی قرار دهیم. مردم باید در سیاستگذاری به ما کمک کنند و ما باید اطلاعات شفاف را در اختیار مردم قرار دهیم.

رئیس جمهور اشاره کرد: دنیای امروز، دنیای رقابت است. نباید روی «الف» بایستیم. اگر دیگران تا «ل» کار کرده اند، از آنها بگیریم و این کار را ادامه دهیم.

روحانی با اشاره به سفر اخیرش به اروپا گفت: یکی از نکاتی که من در این سفر تاکید کردم، این بود که گفتم ما این هواپیما را می خریم به شرطی که بتوانیم بخشی از آن را در کشور خودمان بسازیم. ما می خواهیم در هواپیما هم قطعه ساز باشیم و بخشی از بال و بدنه را بسازیم. ما می خواهیم در آخرین تحقیقات نفت و گاز در مراکز تحقیقاتی حضور داشته باشیم.

برجام به معنای باز شدن دروازه برای واردات نیست

رئیس جمهور با تاکید بر اینکه برجام معنایش این نیست که دروازه باز شده و تحقیق را کنار بگذاریم، گفت: برجام به این معنا نیست که هر چه می خواهیم از بیرون وارد کنیم. برجام معنایش این است که راه باز شده است برای ارتباط با دنیا، برای آنکه از فناوری و دانش دیگران استفاده کنیم.

روحانی افزود: هم روسای جمهوری که در این مدت به ایران آمده اند و هم سفرهایی که من به خارج از ایران داشته ام، مخصوصا بعد از برجام به صراحت به همه گفته ایم که ما دنبال آمدن سرمایه و فناوری به کشور هستیم.

وی ادامه داد: امروز فضا فراهم است و شما می توانید از همه لایه ها عبور کنید و به عمق برسید. پیامبر (ص) فرمود سلطان، علم است. اگر شما می خواهید در علم و دانش پیش روید و اگر می خواهید به تعبیر قرآن بر آسمان و زمین؛ راهش علم و دانش و فناوری است.

رئیس جمهور خاطرنشان کرد: امروز، روز واردات کالا از بیرون به داخل کشور نیست، بلکه امروز، روز باز شدن فضا برای کار، تلاش و کوشش است.