  1. جامعه
  2. شهری
۱۴ بهمن ۱۳۹۴، ۱۷:۰۹

با نزدیک شدن به روزهای پایانی سال انجام شد:

ساماندهی و رفع سد معبر اصناف درخیابان ولی عصر و راسته‌های تجاری

ساماندهی و رفع سد معبر اصناف درخیابان ولی عصر و راسته‌های تجاری

معاون خدمات شهری و محیط زیست شهرداری منطقه ۱۱ گفت: موضوع سد معبراصناف و بساط گستران درمعابر شهر به ویژه در بخش مرکزی شهرتهران ازمهم ترین مطالبات شهروندان در روزهای پایانی سال است.

به گزارش خبرگزاری مهر، امیر حسین عساری هر ساله با نزدیک شدن به ماه های پایانی سال بخش هایی از منطقه ۱۱  از جمله خیابان های ولی عصر(عج)، حافظ و جمهوری که دارای صنوف، راسته های تجاری متعدد، فروشگاه ها و مراکز خرید است با مشکلات سد معبر اصناف روبه رو می شود که از همین رو امسال طرح ساماندهی و رفع مزاحمت های سد معبر همراه با آموزش به متصدیان و کسبه انجام شد.

معاون خدمات شهری و محیط زیست شهرداری منطقه ۱۱ افزود: اداره خدمات شهری منطقه۱۱ ضمن شناسايي نقاط مورد نیاز نسبت به اولويت بندي اجراي طرح هاي مختلف اقدام کرده است و در نخستین مرحله موضوع رفع و كنترل سد معبر محدوده ناحيه يك اين منطقه به لحاظ وجود راسته هاي متنوع تجاري در تدابير منطقه قرار گرفته است .

عساری خاطر نشان کرد: بعد از اجراي طرح رفع سد معبر خيابان حضرت ولي عصر (عج) حدفاصل خيابان جمهوري تا خيابان انقلاب اسلامي كه با موفقيت ۸۰ درصدي همراه بوده و نظر به تثبيت نسبي وضعيت محور فوق الذكر ، گام دوم منطقه پاك سازي و ساماندهي سد معبر صنفي خيابان حافظ حدفاصل خيابان جمهوري اسلامي تا ميدان حسن آباد است.

ضمن برگزاري جلسات مختلف با حضور مسئولين ناحيه، يگان حفاظت، ساماندهي و ... با محوريت اداره خدمات شهري منطقه و به كارگيري پتانسيل پيمانكار مجري جلوگيري و رفع سد معبر منطقه، نحوه اقدام هر يك از واحدها مصوب و پس از طراحي طرح عمليات اجرايي مشترك ضمن صدور اخطار، نسبت به ارشاد ذي نفعان صنوف خيابان حافظ اقدام و پاكسازي كامل محور فوق انجام شد.

کد مطلب 3041548
سیامک صدیقی

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها