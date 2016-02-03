به گزارش خبرگزاری مهر، امیر حسین عساری هر ساله با نزدیک شدن به ماه های پایانی سال بخش هایی از منطقه ۱۱ از جمله خیابان های ولی عصر(عج)، حافظ و جمهوری که دارای صنوف، راسته های تجاری متعدد، فروشگاه ها و مراکز خرید است با مشکلات سد معبر اصناف روبه رو می شود که از همین رو امسال طرح ساماندهی و رفع مزاحمت های سد معبر همراه با آموزش به متصدیان و کسبه انجام شد.

معاون خدمات شهری و محیط زیست شهرداری منطقه ۱۱ افزود: اداره خدمات شهری منطقه۱۱ ضمن شناسايي نقاط مورد نیاز نسبت به اولويت بندي اجراي طرح هاي مختلف اقدام کرده است و در نخستین مرحله موضوع رفع و كنترل سد معبر محدوده ناحيه يك اين منطقه به لحاظ وجود راسته هاي متنوع تجاري در تدابير منطقه قرار گرفته است .

عساری خاطر نشان کرد: بعد از اجراي طرح رفع سد معبر خيابان حضرت ولي عصر (عج) حدفاصل خيابان جمهوري تا خيابان انقلاب اسلامي كه با موفقيت ۸۰ درصدي همراه بوده و نظر به تثبيت نسبي وضعيت محور فوق الذكر ، گام دوم منطقه پاك سازي و ساماندهي سد معبر صنفي خيابان حافظ حدفاصل خيابان جمهوري اسلامي تا ميدان حسن آباد است.

ضمن برگزاري جلسات مختلف با حضور مسئولين ناحيه، يگان حفاظت، ساماندهي و ... با محوريت اداره خدمات شهري منطقه و به كارگيري پتانسيل پيمانكار مجري جلوگيري و رفع سد معبر منطقه، نحوه اقدام هر يك از واحدها مصوب و پس از طراحي طرح عمليات اجرايي مشترك ضمن صدور اخطار، نسبت به ارشاد ذي نفعان صنوف خيابان حافظ اقدام و پاكسازي كامل محور فوق انجام شد.