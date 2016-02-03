حضور دولتمردان در بخش بیارجمند/ ۴ طرح افتتاح شد

به گزارش خبرنگار مهر، سید محمدرضا هاشمی در صدر هیئتی از مدیران و مسئولان دستگاه های اجرایی شهرستان شاهرود، صبح چهارشنبه و در خلال برنامه های سومین روز از دهه مبارک فجر انقلاب اسلامی راهی بیارجمند شد تا در افتتاح چهار طرح اقتصادی و عمرانی با اعتبار چهار میلیارد تومان و اشتغال بالغ بر ۲۵ نفر از اهالی شهر بیارجمند و روستاهای گیور، خانخودی و دزیان شرکت داشته باشد.

دیدار با امام جمعه بیارجمند نخستین مقصد دولتمردان شهرستان شاهرود پس از ادای احترام به مقام شامخ شهدای بخش بیارجمند بود، هاشمی در این دیدار، ضمن بیان اینکه ائمه جمعه نقش محوری در اتحاد اقوام و اقشار دارند، گفت: امروزه به برکت انقلاب اسلامی در ۸۵۰ نقطه از کشور نماز جمعه برپاست و این نشانه اهمیت نمازجمعه در ایران اسلامی است.

وی افزود: ائمه جمعه نمایندگان ولی فقیه در مناطق هستند لذا نقش ویژه ای در موضوعات اجتماعی، مشارکت مردم، اتحاد و همدلی، اشاعه فرهنگ دینی و اسلامی و هدایت دینی مردم دارند و همین اصل باعث می شود تا مسئولان نظام مقدس جمهوری اسلامی در نخستین گام پس از ورود به اعیاد و مناسبت های ملی و مذهبی، به دیدار ائمه جمعه بروند.

فرماندار شاهرود همچنین با بیان اینکه دغدغه اهالی مردم بیارجمند را به خوبی می شناسم، گفت: امروز کارهای بسیار خوبی در راستای راه اندازی شرکت سیمان بیارجمند صورت گرفته و امیدواریم با به نتیجه رسیدن برجام بتوانیم در راستای سرمایه گذاری و اخذ ال سی برای این پروژه عظیم که می تواند دغدغه اشتغال این منطقه و همچنین توسعه بیارجمند را تا حد زیادی مد نظر قرار دهد، شاهد اقدامت مثبتی باشیم . همچنین موضوع استخر آب کشاورزی و استخر شنا، جاده بردسکن-بیارجمند، آبرسانی به روستاهای منطقه توران، گاز، درمان و ... همواره مورد توجه مسئولان بوده است.

مردم سالاری دینی برکت انقلاب اسلامی

امام جمعه بیارجمند نیز در این دیدار ضمن گرامیداشت سی و هفتمین بهار انقلاب، گفت: بزرگترین برکت انقلاب اسلامی برای کشورمان وجود نازنین امام خمینی(ره) بود که در بهمن۵۷ مانند فرشته ای به وطن بازگشت تا دیوان را از دیار خوبان، یعنی ایران اسلامی فراری دهد لذا مردم متدین و خداجوی بیارجمند همانند سایر شهرهای ایران اسلامی، قدردان نعمات انقلاب هستند و خواهند بود.

حجت الاسلام محمد احمدی ضمن بیان اینکه بیارجمند به توجه ویژه مسئولان نیازمند است، ابراز داشت: این بخش با محرومیت های بسیاری در چند سال اخیر روبرو بوده است لذا رفع دغدغه های این مردم متدین و سختکوش به دست مسئولان استانی و شهرستانی خواست و مطالبه عمومی است.

وی همچنین ضمن اشاره به برگزاری انتخابات هفتم اسفندماه جاری نیز، ابراز داشت: خوشبختانه مردم سالاری دینی و انتخاب سرنوشت مردم به دست خودشان یکی از برکات انقلاب اسلامی است که امروز با عنایات الهی، خون پاک شهیدان، رهبری مقام معظم رهبری و امام راحل(ره) در کشور امن و مقتدرمان به پای صندوق های رای می رویم و سرنوشت خود رقم می زنیم.

بیارجمند شاهد افتتاح ۱۲طرح عمرانی و اقتصادی است

بخشدار بیارجمند نیز در این دیدار با اشاره به اقدامات صورت گرفته در برنامه های ستاد گرامیداشت دهه مبارک فجر، گفت: یکی از برنامه های ستاد افتتاح پروژه های دهه مبارک فجر در بخش بیارجمند، بهره برداری از ۱۲طرح عمرانی و اقتصادی با اعتباری بالغ بر هفت میلیارد تومان است که خوشبختانه این رقم در مقایسه با سال گذشته رشدی ۱۰۰ درصدی داشته چرا که در دهه فجر سال گذشته این بخش تنها شاهد افتتاح شش پروژه بود.

روح الله کریمی همچنین با اشاره به افزایش ۸۵ درصدی اعتبارات طرح های عمرانی و اقتصادی بخش بیارجمند، ابراز داشت: یک سوم طرح های عمرانی و اقتصادی این بخش همزمان با سومین روز از دهه فجر با حضور معاون استاندار سمنان افتتاح می شوند که افتتاح چهار واحد از مجموع ۷۱ واحدی گوسفند پرواری بیارجمند با اعتباری بالغ بر۵۵۰ میلیون تومان و آورده شخصی۱۵۰میلیون تومان یکی از این طرح ها است که خوشبختانه تا کنون ۱۲مجتمع دامداری سبک از این مجموعه ۷۱ راسی پرواربندی گوسفند در بیارجمند افتتاح شده است.

وی افزود: طرح بعدی که افتتاح آن در سومین روز از دهه فجر صورت می گیرد، افتتاح کارخانه روغن و فرآورده های کنجد با اعتبار ۷۵۰میلیون تومان و اشتغال شش نفر در زمینی به وسعت دو هزار و ۷۵۰متر مربع است که در ظرفیت تولید روغن زیتون، کنجد، ارده، انواع روغن دانه های خوراکی و فرآورده های صبحانه را دارد.

بخشدار بیارجمند درباره دو طرح دیگر افتتاح شده در سومین روز از دهه فجر گفت: اهدای لودر با اعتبار ۱۵۰میلیون تومان به دهیاری گیور و افتتاح تعریض و آسفالت محور خانخودی به رضاآباد به طول هشت کیلومتر و با اعتبار دو میلیارد تومان از دیگر طرح های افتتاح شده در بخش بیارجمند هستند.

توسعه بیارجمند در دستور کار دولت است

حضور در شورای اداری بیارجمند اما سومین برنامه فرماندار شاهرود در سفر یکروزه به این بخش بود، هاشمی در این نشست ضمن بیان اینکه نگاه دولت به مناطق محروم به ویژه بیارجمند مثبت و سازنده است، گفت: امروز شاهد راه اندازی طرح های اقتصادی و عمرانی خوبی در این بخش بودیم که رشد ۱۰۰درصدی آن ها نسبت به سال گذشته از لحاظ کمیت و اعتبار نشان از دید مثبت مسئولان استانی به این بخش است همچنین مردم روستاهای این بخش باید بدانند که بیشترین پروژه های راه بین روستایی افتتاح شده در استان سمنان طی روزهای دهه فجر جاری به میزبانی بیارجمند اتفاق افتاده که نمونه آن پروژه راه سازی خانخودی زمان آباد است.

هاشمی با اشاره به اینکه پیگیر ارتقای راه های بین روستایی بیارجمند هستیم، ابراز داشت: جاده بردسکن، کاشمر و بیارجمند قطعا می تواند در کنترل بار ترافیکی محور میامی-مشهد و همچنین ارتقا و توسعه روستاهای مسیر مانند خانخودی و غزازان موثر واقع شود لذا دولت نگاه مثبتی به این موضوع دارد که نمونه این نگاه ویژه را می توان در اجرای طرح محور عباس آباد-میامی پس از ۱۳سال رکود مشاهده کرد.

وی افزود: از سوی دیگر اجرای طرح جنگلانه در ۷۰۰هکتار از اراضی قلعه بالا و عزازان با بذرپاشی گونه های گیاهی برای مبارزه با بیابان زایی، اجرای بند خاکی جنب کارخانه سیمان بیارجمند، پیگیری کارخانه سیمان، استخر آب و شنای بیارجمند، راه های روستایی، گاز رسانی و آبرسانی به روستاهای توران، دغدغه های محیط زیستی تغییر مکان چاه خانخودی به مکان دیگر و ... در دستور کار دولتمردان قرار دارد.

ولایت و امنیت دو نعمت انقلاب اسلامی

روستای خانخودی آخرین مقصد دولتمردان در سفر به بخش بیارجمند بود؛ فرماندار شاهرود در جمع مردم این روستا، امنیت و ولایت را دو نعمت انقلاب اسلامی برای کشور خواند و گفت: امروز به برکت انقلاب اسلامی، خون شهدا و ولایت فقیه اقتدار ایران اسلامی زبانزد خاص و عام است همچنین وضعیت فعلی ایران اسلامی مثل داستان حضرت ابراهیم و آتش نمرودیان منطقه می ماند که در محاصره ناامن ترین کشورهای منطقه، در امنیت کامل ادامه حیات می دهیم.

هاشمی با بیان اینکه پیش از انقلاب اسلامی کشورمان در همه زمینه ها به غرب و استکبار وابسته بود، ابراز داشت: عدم وابستگی یکی دیگر از نعمات انقلاب اسلامی است چرا که امروز در دورترین نقاط و روستاهای کویری ایران اسلامی نیز دیگر نامی از پزشکان پاکستانی و هندی نیست همچنین نیروی انتظامی و نظامی ما که زمانی برای تعلیم نیازمند مستشاران خارجی بود، امروز به کشورهای منطقه مستشار نظامی صادر می کند.

وی افزود: دیگر برکت انقلاب اسلامی ایران گسترش سطح سواد و آگاهی های مدنی است و وجود چهار میلیون دانشجو در مقابل ۱۴۶هزار دانشجوی زمان طاغوت نمود بارز آن است.

دستاوردهای انقلاب اسلامی بی شمار است

معاون استاندار سمنان با اشاره به دستاوردهای علمی و فرهنگی ایران اسلامی در تاریخ سی و هفت سال انقلاب، گفت: امروز ایران اسلامی به نقطه ای رسیده است که به عنوان نخستین کشور مسلمان جهان، ماهواره و موجود زنده به خارج از جو می فرستد امری که در زمان طاغوت با آن همه وابستگی علمی و فناوری و همچنین کنترل همیشگی فکر، فناوری و اندیشه امکان پذیر نبود.

هاشمی با بیان اینکه ایران اسلامی امروز ابر قدرت منطقه است، ابراز داشت: روزگاری در ابتدای جنگ تحمیلی کشورمان در تهیه سیم خاردار نیز به شوروی وابسته بود اما امروز اقتدار نظامی، امنیتی، سیاسی، ایدئولوژیک، سیاسی، فرهنگی و مذهبی ما را به آنجا رسانده است که همه جهان با نام پنج بعلاوه یک در یک طرف میز و ایران مقتدر اسلامی در سوی دیگر میز می نشیند و دنیا را وادار به درک حقانیت خود می کند.

وی افزود: یکی از بزرگترین دستاوردهای دولت یازدهم حمایت های مقام معظم رهبری از سیاست ها و تیم مذاکره کننده هسته ای است و این بزرگترین نعمت برای این دولت محسوب می شود چرا که مذاکرات با پشتیبانی رهبری و سختکوشی تیم مذاکره کننده سرانجام حقانیت ایران را به جهانیان نشان داد و ملت شریف ایران اسلامی به دنیا گفتند که ما به دنبال انرژی صلح آمیز هسته ای برای مصارف پزشکی، تحقیقاتی، سوخت و موارد صلح آمیز هستیم.

امنیت وجه تمایز ایران اسلامی در منطقه

فرماندار شاهرود با بیان اینکه امنیت، ایران اسلامی را از دیگر کشورهای منطقه جدا می سازد، گفت: ایران ام القرای جهان اسلام است . به برکت انقلاب، خون شهدا، رهبری داهیانه امام راحل(ره) و مقام معظم رهبری و حضور همیشه در صحنه مردم ایران اسلامی، ایران روز به روز امن تر از کشورهای منطقه می شود.

هاشمی با بیان اینکه اگر می خواهیم قدر امنیت را بدانیم می بایست از مردم سوریه و عراق سوال کنیم، ابراز داشت: باید شاکر نعمات الهی و انقلاب اسلامی باشیم چرا که نا امنی می تواند زندگی مردمی که صاحبان اصلی نظام هستند را مختل کند.

وی ادامه داد: علاوه بر امنیت امروز ایران اسلامی شاهد بروز و وقوع اتفاقات بسیار مثبتی است که از جمله آن می توان به تحقق وعده رئیس جمهور در فرجام برجام، بیمه ۱۰میلیون هموطن، طرح جامع بیمه سلامت، کنترل تورم و ... اشاره کرد.

رأی مردم تیری به قلب دشمنان است

معاون استاندار سمنان با اشاره به موضوع انتخابات هفتم اسفندماه نیز گفت: هفتم اسفند ماه رویدادی بسیار مهم است که مقام معظم رهبری و سران قوای سه گانه، مراجع و مسئولان حضور حداکثری مردم در آن را خواستار شدند چرا که ما معتقدیم امروز و در شرایط پسابرجام دنیا همه حرکات مردم ایران را رصد می کند و هر رای تیری است در قلب دشمنان و خاری برچشمانشان محسوب می شود.

هاشمی با بیان اینکه رأی مردم حق الناس است، ابراز داشت: مشارکت حداکثری مردم به عظمت نظام مقدس جمهوری اسلامی می افزاید و از سوی دیگر برگزار کنندگان و مسئولان برگزاری انتخابات یکدل و همزبان بر این اصل اعتقاد دارند که آرای مردم حق الناس محسوب شده و صیانت از آن وظیفه ما است.

وی افزود: بسیاری از کشورهای دنیا امروز دم از مردم سالاری می زنند اما در هیچ نظام سیاسی دنیا تا کنون طی سی و هفت سال این تعداد انتخابات با مشارکت عظیم مردمی به وقوع نپیوسته و این نشان دهنده تبلور اصل مردم سالاری در نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران است لذا باید با حضور در پای صندوق های رای قدردان این نعمت بود.

دیدار با خانواده شهیدان احمدی و باقری، دیدار با مردم خانخودی، بازدید از روستای قلعه بالا و گیور و همچنین نشست در جمع مدیران بخش بیارجمند از جمله برنامه های سومین روز از دهه فجر انقلاب اسلامی در این بخش بود.