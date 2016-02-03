سفرم به قطر ربطی به مسابقات تیم امید نداشت/ سیاست ما سکوت است

به گزارش خبرنگار مهر، کارلوس کی روش که عصر امروز نشستی با علی کفاشیان داشت بعد از این جلسه به خبرنگاران گفت: در مورد بیماری ام نمی خواهم صحبتی داشته باشم. این یک موضوع محرمانه است.

وی در مورد سفرش به قطر گفت: سفر خوبی را به قطر داشتم. در این سفر فرصت کردم تا بازیکنان تیم امید را از نزدیک ببینم و با مربیان تیم ها هم ملاقات داشته باشم.

کی روش در پاسخ به این پرسش که چرا با کادر فنی تیم امید ایران ملاقاتی نداشتید گفت: وظیفه من هیچ ربطی به مسابقاتی که آنجا برگزار می شد نداشت و بحث سفرم توسعه فوتبال و صحبت با مسئولان کنفدراسیون فوتبال آسیا بود و بعد از آن به اروپا رفتم. در کنار آن هم چند بازی تیم امید را دیدم.

سرمربی تیم ملی در واکنش به این پرسش که با این گفتگو به نظر می رسد از ممنوع المصاحبه بودن خارج شده اید گفت: دلیل حضورم در فدراسیون فوتبال دیدن رئیس بود که جلسه خوبی هم بود. به ایشان گفتم که اصحاب رسانه اینجا حضور دارند و ایشان هم اجازه دادند که گپ و گفتی با شما داشته باشم. سیاست ما مثل گذشته سکوت است و سعی می کنیم بیشتر در مستطیل سبز کار کنیم و به مسائل دیگر توجهی نداشته باشیم.

سرمربی تیم ملی فوتبال ایران در مورد امکان حضورش در تیم الاهلی مصر و پیشنهادی که مطرح شده است گفت: همانطور که گفتم از کنار برخی پرسش های بی اهمیت اینگونه ای باید فقط گذشته و به آن توجه نکرد.

کارلوس کی روش در مورد برنامه های آینده اش گفت: همانطور که قبلا نیز گفتم الان زمان این است که بعد از تعطیلات طولانی مدتی که لیگ برتر داشته است همه ما تمرکز کنیم روی بازیهای باشگاهی و لذت ببریم از این شوی بزرگ که باشگاه ها دارند. بعد از آن در فروردین ماه سراغ تیم ملی خواهیم رفت.