انفجار گاز در خیابان فلسطین /۴تن راهی بیمارستان شدند

سید جلال ملکی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر درباره انفجار گاز در خیابان فلسطین جنوبی گفت: ماموران آتش نشانی ساعت ۱۴:۲۲ در جریان انفجار در خیابان فلسطین جنوبی- خیابان صباقرار گرفتند، بلافاصله دو ایستگاه به محل حادثه اعزام شدند.

وی در ادامه با بیان این مطلب که با در زیرزمین یک ساختمان دو طبقه قدیمی کارگران مشغول مرمت و بازسازی بودند که سیلندر گاز منفجر و انفجار شدیدی رخ داد، گفت: در اثر این انفجار تمامی شیشه‌های ساختمان اصلی و ساختمان‌هایی اطراف نیز دچار خسارت شدند. همچنین چهار دستگاه خودرو که در مجاورت این ساختمان پارک بودند خسارت‌‌هایی دیدند.

سخنگوی سازمان آتش‌نشانی شهر تهران با بیان این مطلب که متاسفانه این حادثه ۴ مصدوم برجاگذاشت، گفت: ۲ مصدوم بلافاصله به بیمارستان منتقل و ۲ نفر دیگر به صورت سرپایی درمان شدند.