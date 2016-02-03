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۱۴ بهمن ۱۳۹۴، ۱۸:۵۲

در کهگیلویه و وبویراحمد؛

افتتاح طرحهای کشاورزی زمینه اشتغال ۲۰۰۰ نفر را فراهم می کند

افتتاح طرحهای کشاورزی زمینه اشتغال ۲۰۰۰ نفر را فراهم می کند

یاسوج – استاندار کهگیلویه و بویراحمد گفت: با افتتاح طرحهای کشاورزی در استان زمینه اشتغال دوهزار نفر فراهم می شود.

به گزارش خبرنگار مهر، سید موسی خادمی ظهر چهارشنبه در حاشیه افتتاح طرح پرورش ماهی روستای ده برآفتاب در جمع خبرنگاران افزود: بخش کشاورزی استان از ظرفیتهای خوب این استان است که با افتتاح و کلنگ زنی ۶۸ پروژه عمرانی و اقتصادی در این بخش توسعه استان دربخش کشاورزی رونق یافته و در شکوفایی اقتصاد استان بسیار موثر است.

وی اعتبار هزینه شده برای این طرحها را بالغ بر ۵۳۲ میلیارد ریال عنوان کرد و افزود: این طرحها در دهه فجر در این استان افتتاح و کلنگ زنی می شوند.

خادمی طرحهای افتتاحی در این بخش را ۶۴ پروژه عنوان کرد و گفت: این پروزه ها با اعتبار ۴۱۰ میلیارد ریال دراین بخش افتتاح و چهار پروژه نیز با اعتبار ۱۲۲ میلیارد ریال  در این بخش کلنگ زنی می شوند.

استاندار طرح پرورش ماهی روستای "ده برآفتاب" در شهرستان بویراحمد با ظرفیت تولید سالانه ۵۰ تن ماهی سردآبی را از مهمترین این طرحها عنوان کرد.

وی افزود: اعتبار هزینه شده برای این طرح هفت میلیارد و ۵۰۰ میلیون ریال است که زمینه اشتغال پنج نفر را به طور مستقیم فراهم کرده است.

کد مطلب 3041556

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