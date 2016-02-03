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۱۴ بهمن ۱۳۹۴، ۱۷:۱۸

رئیس هیئت بدمینتون خراسان شمالی عنوان کرد:

حضور ورزشکار بجنوردی در مرحله نهایی مسابقات بدمینتون همگانی کشور

حضور ورزشکار بجنوردی در مرحله نهایی مسابقات بدمینتون همگانی کشور

بجنورد- رئیس هیئت بدمینتون خراسان شمالی گفت: ورزشکار بجنوردی جواز حضور در مرحله پایانی و نهایی مسابقات بدمینتون همگانی کشور را کسب کرد.

برات وثوقی در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: مریم جوانمرد یکی از چند ورزشکار این رشته در کشور است که برای حضور در مرحله نهایی و پایانی مسابقات بدمینتون همگانی کشورعازم تهران می‌شود تا از فردا در مقابل حریفان خود به میدان برود.

برات وثوقی اظهار کرد: وزارت ورزش و جوانان با همکاری فدراسیون بدمینتون جهت توسعه ورزش همگانی بدمینتون اقدام به برگزاری مسابقات بدمینتون همگانی کشوری کرد که مریم جوانمرد از مراحل درون استانی و درون منطقه‌ای با گذشت از سد حریفان خود به همراه سه نماینده مسابقات بدمینتون همگانی منطقه ۳ به مرحله نهایی و پایانی رسید.

به گزارش خبرنگار مهر، مرحله پایانی بدمینتون همگانی سراسر کشور به مناسبت گرامیداشت دهه مبارک فجر از فردا با حضور بازیکنان صعود کننده به این مرحله، درسالن اختصاصی فدراسیون بدمینتون برگزار می‌شود.

کد مطلب 3041557

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