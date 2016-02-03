روند فزاینده تفکرات تروریستی در فرانسه

به گزارش خبرگزاری مهر، روزنامه فیگارو نوشت: فرانسه به تلاش های خود برای مبارزه با تروریسم و نظارت بر افراطی ها در فرانسه افزوده است. تحقیقات و بررسی های امنیتی در فرانسه نشان می دهد ۸۲۵۰ فرد در فرانسه که بیشتر آنها نوجوانان و زنان هستند به افکار افراطی که کشتار و تکفیر دیگران را جایز می داند، گرایش دارند.

بر اساس این گزارش پدیده تروریسم در مدت زمان کوتاهی و پس از گذشت یک سال بیش از دو برابر شده است. این آمار از گزارش های خانواده این افراد، مراکز اطلاعاتی و پلیس فرانسه به دست آمده است و از ارتباط این افراد با گروه های تروریستی و تنفر و دشمنی با نهادهای ملی حکایت دارد.

بر اساس گزارش های پلیس، تعداد کسانی که اخیر رصد شده اند و بیش از ۸۲۵۰ نفر بوده اند ظرف کمتر از یکسال بیش از دو برابر شده است.در ماه مارس۲۰۱۵ این رقم ۴۰۱۵ نفر بوده است اما در پایان این سال رقم به شکل قابل ملاحظه ای افزایش پیدا کرد.