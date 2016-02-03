حجم کالای قاچاق وارداتی از کالاهای تولیدی کشور بیشتر است

به گزارش خبرنگار مهر، سید عبدالوهاب سهل آبادی ظهر چهارشنبه در آیین گشایش بیست و ششمین اجلاسیه مشترک خانه های صنعت و معدن کشور و تأمين اجتماعی در هتل پارس اهواز اظهار کرد: همان طور که در دوره جنگ مردم فشارها را تحمل کردند در زمان تحریم ها هم این مردم بودند که بار اصلی را در تحمل فشار ها به دوش کشیدند و با سخت ترین شرایط معیشتی کنار آمدند تا در این جنگ پیروز شویم.

وی افزود: عمده این مردم تولید کنندگان و جامعه کار و تولید بودند که بیشترین بار را به دوش کشیدند و دولت هم نقش بسزایی ایفا کرد و با یک بازی برد ـ برد توانست کشور را از این وضعیت نجات دهد و حمایت ها و نظارت های رهبری هم حساس و تعیین کننده بود.

رئیس خانه صنعت و معدن ایران تصریح کرد: شبکه توزیع را باید به شبکه تولید نزدیک و وصل کرد، امروز حجم تمام کالاهای تولیدی ما به اندازه کالای قاچاق نیست.

وی با اشاره به حضور هیئت های خارجی در ایران پس از فرجام فرجام اضافه کرد: راضی به خریداری کالاهای کشورهای دیگر نیستیم بلکه به جای آن آماده مشارکت مشترک هستیم و می خواهیم تکنولوژی را از کشورهای پیشرفته خارجی بگیریم تا اقتصاد ما به رشد و شکوفایی برسد.

سهل آبادی با بیان اینکه شورای گفتگوی بخش دولتی و خصوصی باید تقویت شود، ادامه داد: متأسفاه فقط جسم کارگران در کارخانه حضور دارد و روحشان پژمرده است.

وی یادآور شد: مطالبات دولت در بخش های مختلف در این شرایط بیشتر از گذشته شده است.