۱۰ ووشوکار زنجانی به اردوی تیم ملی بزرگسالات دعوت شدند

به گزارش خبرنگار مهر و به نقل از هیئت ووشو استان زنجان ، غفار امانی، افزود: در پایان رقابت های قهرمانی کشور به میزبانی قم تیم زنجان یک طلا، ۴ نقره و ۲ برنز رقابت ها را به دست آورد تا ۹ ووشو کار زنجانی به اردوی تیم ملی بزرگسالان دعوت شوند.

وی از اضافه شدن محسن محمدسیفی قهرمان جهان به اردوی تیم ملی خبر داد و افزود: اردوی انتخابی تیم ملی با هدف حضور مقتدر در رقابت های قهرمانی آسیا در تایوان برگزار می شود.

امانی گفت: زنجان عنوان دومی ساندای رقابت های ووشو قهرمانی کشور را کسب کرد و افزود: در آخرین روز رقابت های قهرمانی ووشو کشور در بخش ساندا تیم زنجان با کسب یک مدال طلا ، ۲ نقره و یک برنز عنوان دومی رقابت ها را کسب کرد.

وی ادامه داد: در وزن منهاي۵۲ کيلوگرم مسعود انصاری با شکست حریفی از استان کرمان گردن آویز مدال طلای این رقابت ها شد. در وزن ۵۶ کیلوگرم مهدي محمدي از تیم زنجان در فینال رقابت ها با شکست مقابل حریفی از سیستان و بلوچستان عنوان دومی رقابت ها را کسب کرد.

امانی ادامه داد: همچنین در وزن منهای ۶۵ کیلوگرم افشين سليمي از تیم زنجان با شکست مقابل حریفی از خراسان جنوبی به مدال نقره این رقابت ها دست یافت.

به گفته امانی در وزن منهای ۸۰ کیلوگرم نیز مجيد هاشم بيگي از زنجان به همراه ابوالفضل خانه کشي از تیم تهران( الف) مشترکا در جایگاه سوم ایستادند.

دبیر هیئت ووشو استان زنجان افزود: در خاتمه رقابت های سبک ساندا تیم زنجان با وجود کسب مدال های مساوی به دليل اينکه در ريز نتايج سانداکاران اصفهانی عملکرد بهتري داشت، در جايگاه دوم رقابت ها ایستاد و تیم سمنان نیز به عنوان سومی رقابت ها دست یافت.

امانی افزود: بيست و دومين دوره مسابقات ووشوي قهرماني کشور در رده سني بزرگسالان با حضور ۲۷۳ ورزشکار از ۳۴ تيم به ميزباني سالن شهيد حيدريان استان قم برگزار شد