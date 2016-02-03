خدمت به خانواده شهدا برای همگان افتخار است

به گزارش خبرنگار مهر، محمد علی افشانی عصر چهارشنبه در دیدار با خانواده شهدا و آزادگان سیاسی انقلاب تاكید كرد: آنچه كه امروز ما باید در آن مسیر حركت كنیم را شما خانواده های شهدا باید به ما نشان دهید.

وی ادامه داد: خدمت به خانواده های شهدای انقلاب، دفاع مقدس و تمامی شهدایی كه برای پایداری نظام تلاش می كنند برای ما یك افتخار و اولویت است.

استاندار فارس تصریح كرد: افتخار می كنم كه در خدمت شما هستم و از هیچ فعالیتی برای خدمت رسانی به شما كوتاهی نخواهم كرد.

افشانی با اشاره به اینكه نمی توانیم در مقابل پیشرفت های تكنولوژی مقاومت كنیم، گفت: با تكنولوژی نباید مقابله كرد بلكه باید با استفاده از آن تولیدات انقلاب اسلامی را توسعه دهیم.

وی تاكید كرد: جوانان امروز مباحث مختلف را به خوب درك می كنند اما آنچه كه مهم است باید رفتارهای خودمان را درست كنیم.

استاندار فارس یادآور شد: امروز باید همه بزرگان به این فكر باشند كه چگونه از موقعیت های به دست آمده بهترین استفاده را داشته باشند.

افشانی در حاشیه این جلسه در جمع خبرنگاران با اشاره به ایجاد یك رابطه قوی و مناسب با صندوق توسعه ملی، گفت: خوشبختانه امروز توانسته ایم رابطه خوبی را با صندوق توسعه ملی داشته باشیم كه از این فرصت باید برای توسعه استان بهترین استفاده را كرد.

وی افزود: با هماهنگی های انجام شده یك میلیارد دلار معادل ۳ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان از صندوق توسعه ملی برای استان فارس تسهیلات مصوب و به بانكها ابلاغ شده است.

استاندار فارس ادامه داد: در بخش گردشگری نیز برای ۶ هتل، ۱۰۰ میلیارد تومان تسهیلات مشخص شده است.