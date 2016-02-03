لزوم تشكيل اتاق فكر شوراهای روستايی

به گزارش خبرنگار مهر، محمود زمانی قمی پیش از ظهر چهارشنبه در همایش استانی اعضای شوراهای اسلامی و دهیاران استان مرکزی که در شهر مهاجران برگزار شد، افزود: برای تسریع در رفع مشکلات روستاییان نیاز است که اعضای شورای اسلامی روستاها نسبت به تشکیل اتاق فکر اقدام کنند.

وی افزود: از جمع اعضای شوراهای روستایی هر شهرستان یک نماینده به استان معرفی و با حضور ۱۲ عضو منتخب، شورای دهیاران و شورای اسلامی روستائیان تشکیل می گردد.

وی افزود: پس از انتخاب این شورا یک نفر به عنوان مشاور روستایی استاندار معرفی می گردد تا با ابلاغ استاندار در تمام کارگروه های استانی شرکت و نظرات دیگر اعضای شورا و دهیاران استان را به کارگروه انتقال دهد.



زمانی قمی خاطرنشان کرد: شورای دهیاران و شورای اسلامی روستا به عنوان اتاق فکر درخصوص توسعه روستا و رفع مشکلات آنان در تصمیم سازی های روستاهای استان مرکزی شرکت خواهند کرد.

استاندارمرکزی با اشاره به اینکه برای توسعه روستاها باید نگاه علمی داشت، افزود: با تمام تنگناهای منابع مالی پیشرفت های خوبی توسط دهیاری ها و اعضای شورای اسلامی روستایی صورت گرفته است.

وی ادامه داد: برخی از انتقادات اعضای شوراها و دهیاری ها کاملا درست است و دولت هم برای رفع مشکلات تلاش می کند تا با فراهم شدن امکانات تحصیلی و رفاه بیشتر در روستاها از مهاجرت روستاییان به شهرها و گسترش حاشیه نشینی جلوگیری شود.