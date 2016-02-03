پروژه گازرسانی روستای حق الخواجه میامی افتتاح شد

به گزارش خبرنگار مهر، پروژه گازرسانی روستای حق الخواجه که در ۱۹کیلومتر با دو میلیارد تومان به مدت هفت ماه انجام شده با ۱۵۰انشعاب، ۲۳۰خانوار را از نعمت گاز بهره مند می کند.

استاندار سمنان بعداز ظهر چهارشنبه در این آئین ضریب نفوذ گاز در استان پیش از این ۷۴ و نیم درصد بود، گفت: پس از افتتاح پروژه های گازرسانی دهه فجر امسال این ضریب در شهرستان میامی به ۹۵ درصد و در استان ۸۶ درصد شده است.

محمد رضا خباز با یادآوری اینکه عملیات گاز رسانی به میامی درسال ۸۹ آغاز شده است، افزود: ضریب نفوذ گاز در این شهرستان رشد قابل توجهی داشته است که امیدواریم تا پایان سال آینده خبرهای خوشی در این زمینه داشته باشیم.

وی ضمن تقدیر از پیمانکار پروژه گازرسانی روستای حق الخواجه که یک ماه زودتر از موعد مقرر کارخود را به پایان رسانده استتصریح کرد: خدمت به مردم خصوصا در مناطق محروم و روستایی اجری عظیم دارد.

مقام عالی دولت در استان سمنان همچنین اشاره ای نیز به دغدغه های فرماندار میامی در خصوص پروژه های باقی مانده گازی شهرستان داشت و تاکید کرد: پیگیر یایشان جای مسرت است که قول می دهیم این پروژه ها نیز در موقع خود اجرایی شوند.

خباز تصریح کرد: متاسفانه استان سمنان به لحاظ بروز حوادث مرتبط با نشت گاز متاسفانه رتبه اول کشور را دارد.

وی افزود: دولت تدبیر و امید توجه ویژه ای به مناطق محروم دارد.