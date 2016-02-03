به گزارش خبرگزاری مهر، مهدی سنایی سفیر جمهوری اسلامی ایران در روسیه در مراسم افتتاحیه کنفرانس همکاری ایران و روسیه در شرایط نوین ژئوپلتیک که به دعوت موسسه مطالعات استراتژیک روسیه روز چهارشنبه ۱۴ بهمن در مسکو در حال برگزاری است با اشاره به توسعه روابط دو کشور در شرایط جدید منطقه ای و بین المللی گفت: با اهتمام و جدیت مقامات عالی دو کشور شاهد رشد روزافزون تعاملات و همکاری های ایران و روسیه در زمینه های مختلف هستیم.

وی با اشاره به دیدار اخیر رییس جمهور روسیه از ایران تاکید کرد: سفر اخیر رییس جمهور روسیه به ایران و ملاقات با مقام معظم رهبری و ریاست جمهوری ایران، نقطه عطفی درروابط فیمابین بوده و شرایط منطقه نیز ضرورت توسعه همکاری های بلند مدت، راهبردی و استراتژیک را یادآوری می کند و اراده مقامات عالی دو کشور در این خصوص انرژی حمایتی مناسبی برای دست اندرکاران و متفکران محسوب می شود.

سفیر ایران در روسیه با اشاره به حضور ولایتی مشاور مقام معظم رهبری در امور بین الملل در روسیه و در این کنفرانس هم گفت: ایشان شخصیتی بین المللی، شناخته شده و تاثیرگذار در ایران هستند و یقینا این سفر می تواند نقش مثبتی را به همراه داشته باشد.

سنایی در پایان افزود: به عنوان سفیر و نماینده جمهوری اسلامی ایران بسیار خرسندم که اندیشمندان و متفکران دو کشور در این کنفرانس، دیدگاه ها و زمینه های مشترک همکاری ها را به عنوان دو مرکز تحقیقاتی استراتژیک مورد بحث و تبادل نظر قرار می دهند و می توانند نقش خود را برای توسعه همکاری ها که تاثیر گذار در روابط دو جانبه، منطقه ای و بین المللی است ایفا کنند.