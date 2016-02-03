یکهزار و ۶۳۵ خانوار روستایی از نعمت گاز برخوردار می شوند

به گزارش خبرنگار مهر، سید موسی خادمی بعدازظهر چهارشنبه در حاشیه افتتاح طرح گازرسانی به روستای راهمالی در شهرستان بویراحمد با بیان اینکه که برای گاز رسانی به این روستاها ۲۰۴ هزار متر شبکه فولادی و پلی اتیلن بکار رفته است، افزود: در این دهه ۴۱ روستا در سراسر استان به شبکه گازرسانی متصل شده که از این تعداد ۱۵ روستا در شهرستان بویراحمد قرار دارد.

وی اعتبار هزینه شده برای گازرسانی به این روستاها را ۱۰۸ میلیارد ریال عنوان کرد و اظهار داشت: با گاز رسانی به این روستاها هفت هزار و ۶۶۹ نفر از نعمت گاز برخوردار می شوند.

استاندار هزینه گازرسانی به روستاهای شهرستان بویراحمد را ۲۹ میلیارد ریال عنوان و تصریح کرد: ۵۶ هزار متر خط انتقال لوله گاز در این شهرستان به شبکه گازرسانی افزوده شده است.

خادمی افزود: روستاهای چنار، بن دره، دره گرم چنار و سرچنار و روستاهای منطقه کاکان از جمله روستاهای برخوردار از نعمت گاز در شهرستان بویراحمد هستند.