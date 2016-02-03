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۱۴ بهمن ۱۳۹۴، ۱۸:۱۶

رونمایی از سند هویتی شهید مرتضی مطهری

رونمایی از سند هویتی شهید مرتضی مطهری

همزمان با زادروز ولادت شهید علامه مرتضی مطهری سند هویتی این بزرگوار رونمایی شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، در مراسم سالروز تولد شهید مرتضی مطهری که با حضور معاون مدیرت، برنامه ریزی و توسعه منابع انسانی، مدیرکل روابط عمومی و خانواده این شهبد بزرگوار برگزار شد، از سند هویتی شهید مرتضی مطهری رونمایی و تبار نامه و شناسنامه نمادین این بزرگوار به خانواده ی وی ارائه شد.

معاون مدیریت، برنامه ریزی و توسعه منابع انسانی سازمان ثبت احوال کشور در این مراسم با تبریک دهه ی فجر و زادروز ولادت شهید علامه مرتضی مطهری گفت: با یستی به موضوع اخلاق در آثار این شهید بزرگوار پرداخته شود و اگر به نظام اخلاقی بپردازیم بسیاری از مشکلات حل خواهند شد.

محمدابراهیم طریقت افزود: در واقع این سند هویتی، تبار نامه و شناسنامه شهید هدیه ای از سازمان ثبت احوال کشور در سالروز ولادت این شهید بزرگوار به خانواده وی است.

کد مطلب 3041587
سیامک صدیقی

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