رونمایی از سند هویتی شهید مرتضی مطهری

به گزارش خبرگزاری مهر، در مراسم سالروز تولد شهید مرتضی مطهری که با حضور معاون مدیرت، برنامه ریزی و توسعه منابع انسانی، مدیرکل روابط عمومی و خانواده این شهبد بزرگوار برگزار شد، از سند هویتی شهید مرتضی مطهری رونمایی و تبار نامه و شناسنامه نمادین این بزرگوار به خانواده ی وی ارائه شد.

معاون مدیریت، برنامه ریزی و توسعه منابع انسانی سازمان ثبت احوال کشور در این مراسم با تبریک دهه ی فجر و زادروز ولادت شهید علامه مرتضی مطهری گفت: با یستی به موضوع اخلاق در آثار این شهید بزرگوار پرداخته شود و اگر به نظام اخلاقی بپردازیم بسیاری از مشکلات حل خواهند شد.

محمدابراهیم طریقت افزود: در واقع این سند هویتی، تبار نامه و شناسنامه شهید هدیه ای از سازمان ثبت احوال کشور در سالروز ولادت این شهید بزرگوار به خانواده وی است.