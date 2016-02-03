ملت عراق تروریسم را شکست خواهد داد/ پیامدهای منفی تجزیه عراق

به گزارش خبرگزاری مهر، «هاشم الهاشمی» دبیرکل حزب فضیلت عراق و هیات همراه، امروز با حسین امیرعبداللهیان معاون عربی آفریقای وزیر امور خارجه کشورمان دیدار و گفتگو کرد.
هاشم الهاشمی با تبریک سالروز پیروزی انقلاب اسلامی، دستاوردها و موفقیت های کشورمان در عرصه های مختلف منطقه ای و بینالمللی را افتخار جهان اسلام دانست و اظهار داشت: ملت ایران در مسیر توسعه و پیشرفت قرار گرفته و نقش سازنده در تحولات منطقه ایفا میکند و همواره تجارب و دستاوردهای ایران، الگویی برای رشد و توسعه دیگر کشورها خواهد بود.
وی با اشاره به چالشهای سخت پیش روی ملت عراق به ویژه روند مبارزه با تروریسم تکفیری افزود: ما در عراق در سایه وحدت و وفاق ملی، خواهان توسعه کشورمان هستیم و معتقدیم که با وجود همه توطئه ها علیه کشورمان، خواهیم توانست با اتکا به اراده و ظرفیتهای مردمی، عراق را به شکوفایی برسانیم.
بر اساس این گزارش، حسین امیرعبداللهیان معاون عربی و آفریقای وزارت امور خارجه کشورمان نیز گفت: عراق برای جمهوری اسلامی ایران و منطقه از اهمیت فوقالعاده ای برخوردار است. ما تحولات عراق را با دقت دنبال میکنیم و معتقدیم که ملت هوشمند و صبور عراق در سایه وحدت و درایت رهبران سیاسی و مذهبی، خواهد توانست تروریسم را شکست دهد و کشور را به توسعه و شکوفایی هرچه بیشتر رهنمون سازند .
وی افزود: برخی طرفهایی که از تجزیه عراق سخن میگویند، پیامدهای منفی آن را بر امنیت و ثبات منطقه نمیسنجند.
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