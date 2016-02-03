بالا بردن سطح علمی و خدمات رسانی آتش نشانان هدف و اولیت اصلی است

به گزارش خبرگزاری مهر، در این همایش که با حضور بیش از هزار و ۲۰۰ شرکت کننده برگزار شد بیش از ۲۲۸ مقاله به دبیرخانه همایش ارسال شد که ۲۱۷ مقاله پذیرفته شد که ۱۱۴ مقاله برای ارائه پوستر و ۳۱ مقاله برای سخنرانی انتخاب شدند.

سعید شریف زاده مدیر عامل سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری تهران با اشاره به تلاش و پیگیری های صورت گرفته درباره همایش اظهار داشت: درمدت بیش از ۶ ماه است که برای برگزاری این همایش ملی از مرحله ارسال مقالات و داوری تا کارگاه ها و نمایشگاه های جانبی تلاش های زیادی صورت گرفته است و هدف این همایش یک ضرورت است که بخش علمی و صنعت در کنار یکدیگر قرار گیرند.

وی ادامه داد: چند دهه پیش از این اولین ایستگاه آتش نشانی در کشور مطرح شد که وظیفه یک ایستگاه آتش نشانی در آن زمان تنها برای مهار آتش بود. اما امروز ما به نقطه ای رسیده ایم که پرداختن به بحث امداد و نجات و حوادث نیازمند تجهیز آتش نشانان به علم و دانش روز است.

وی افزود: بر اساس نشست های پی در پی و پیگیری و هماهنگی های زیادی که صورت گرفت رشته مهندسی حریق در شبکه دانشگاهی با توجه به مساعدت وزارت علوم به تصویب رسید.

مدیرعامل سازمان آتش نشانی تهران خاطر نشان کرد: آنچه هم اکنون حائز اهمیت است فرهنگ ایمنی و ارتقا آن است که این امر حضور اقشار مختلف مردم را می طلبد و امروز ما قصد داریم به این مطلب برسیم و از دانش روز در هر کجای دنیا باشد باید به آن دست یابیم و آن را بومی سازی و برای آتش نشانان و صنعتگران و پژوهشگر این فرصت را فراهم کنیم.

شریف زاده تاکید کرد: هدف اصلی و اساسی سازمان آتش نشانی درکل کشور ارتقا خدمات رسانی به مردم است و زمان آن است که با استفاده از دانش روز از هر عملیاتی بتوانیم دانش و تجربه لازم را کسب و آن را تجزیه و تحلیل کنیم و در موضوعات و حوادث دیگر بتوانیم از آن استفاده کنیم. و این امر یک انتخاب نیست بلکه یک ضرورت است که همه این عوامل در کنار یکدیگر قرار گیرند تا ما بتوانیم به شعار شهری ایمن زندگی آرام نزدیک شویم.

وی در پایان با ابراز رضایت از همکاری و تلاش همه جانبه وزارت کشور خاطرنشان ساخت: با هماهنگی های بسیار خوب وزارت کشور و مسئولین، بخشی از خلاها در مبحث ایمنی حل شده است و قطعا با یک عزم و اراده ملی به مقصود خواهد رسید امیدواریم با برگزاری این همایش روزنه های امید، و آغازِ در کنار هم قرا گیریِ دانش، تجربه و صنعت حاصل شود و ارمغان خوبی برای شهروندان و ارتقا سطح خدمت رسانی به آنان فراهم شود و شعار شهری ایمن، زندگی آرام به وقوع بپیوندد