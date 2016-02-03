نهایی شدن پرونده داوری گاز با ترکیه موجب آغاز فصل جدید روابط

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از حریت دیلی، به گفته علیرضا بیگدلی سفیر ایران در ترکیه که در یک کنفرانس خبری در سوم فوریه برگزار شد:نهایی شدن داوری بین ترکیه و ایران نشانگر سرآغاز توسعه روابط در حوزه گاز هست.



بیگدلی در این نشست گفت:قول میدهم نهایی کردن این داوری منجر به همکاری تازه ای بین دو کشور شده است و انتظار میرود در حوزه گازی به همکاری های خوبی برسیم.



ترکیه که حدودا ۱۰ میلیارد مکعب از ایران گاز خریداری میکند در سال ۲۰۱۲ دو پرونده علیه ایران گشوده بود. یکی در خصوص قیمت بالای گاز و دیگری درباره نقص در توزیع گاز بود که در مورد دوم دادگاه طرف ایران را گرفت.



بنا بر گفته مقامات دو کشور در روز دوم فوریه در خصوص پرونده دیگر دادگاه اخیرا به نفع ترکیه رای داد.و ما تخفیف خوبی برای خرید گاز در سال جاری خواهیم داشت.



بیگدلی،سفیر ایران تعاملات گازی را تعاملاتی خاص و حرفه ای دانست که از طریق قراردادهای بلند مدت و با شرایط خاص انجام می شوند.



سفیر ایران در ترکیه در ادامه با اشاره به رای دادگاه داوری درباره اختلاف ایران و ترکیه افزود:در این خصوص ،درخواست دادگاه داوری به معنی بازشدن پرونده ای در دادگاه علیه ایران نیست بلکه برعکس به منظور تثبیت قیمت گاز بر اساس قرداد موجود میباشد.