به گزارش خبرگزاری مهر، رضا قدیمی با اشاره به پاکسازی مرکز خرید و فروش پرندگان زینتی از فروش غیرقانونی سگ ها گفت: مرکز خرید و فروش پرندگان زینتی -واقع در خروجی همت در بزرگراه آزادگان- توسط عوامل اجرایی شرکت ساماندهی و نیروی انتظامی پاکسازی و ایمن سازی شد.

وی با بیان اینکه به دنبال بروز مشکلات و معضلات اجتماعی در حوالی مرکز خرید و فروش پرندگان زینتی این طرح به مرحله اجرا درآمد، تصریح کرد: تجمع وسایل نقلیه، تشدید ترافیک، راه اندازی مسابقه، درگیری بین سگ ها، قمار بازی و... از جمله این معضلات بود.

مدیرعامل شرکت ساماندهی صنایع و مشاغل شهرداری تهران همچنین گفت: یگان های ناجا و اکیپ جمع آوری سگ های بدون صاحب نیز در این طرح مشارکت داشتند.

وی با اشاره به اینکه حیوانات دارای حقوق قانونی و اخلاقی معینی ازجمله عدم آزار، آسیب و بازی های خطرناک هستند، خاطر نشان کرد: با این روش نه تنها حقوق حیوانات نادیده گرفته می شد، بلکه گونه ای از تجارت سیاه نیز در جامعه رواج می یافت.

قدیمی ادامه داد: بسیاری از کسانی که این سگ ها را خریداری می کنند، حتی یک صفحه کتاب نیز در زمینه و شیوه های نگهداری و مراقبت از حیوانات نخوانده اند. در نتیجه پس از مدت زمان کوتاهی آنها را در سطح شهر رها می کنند و بدین گونه جمعیت حیوانات شهری افزایش می یابد.

مدیرعامل شرکت ساماندهی صنایع و مشاغل شهرداری تهران با اشاره به اینکه در این عملیات چندین قلاده سگ جمع آوری و محدوده به طور کامل پاکسازی شد، گفت: این طرح در هفته های آینده نیز ادامه خواهد یافت.