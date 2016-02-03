محاصره دو شهرک شیعه نشین «نبل» و «الزهراء»شکسته شد

به گزارش خبرگزاری مهر به شبکه المیادین، ارتش سوریه موفق به شکستن محاصره نبل و الزهراء در حومه شمالی حلب شد.

به گزارش منابع آگاه پس از آزاد سازی معرسته الخان نیروهای عملیات کننده موفق به شکستن محاصره این دو شهرک شدند.نیروهای مدافع شهرک های نبل و الزهراء با نیروهای ارتش سوریه در روستای معرسته الخان در حومه شمالی حلب پس از تسلط کامل بر آن ملحق شدند.

بر اساس این گزارش ها ارتش سوریه راه نظامی به سوی نبل و الزهراء باز کردند و محاصره بیش از سه ساله و نیم این دو شهرک را شکستند.

"نبل" و "الزهراء" در ۲۰ کیلومتری حومه شمالی حلب و ۴۰ کیلومتری مرز ترکیه در مسیر "حلب ــ اعزاز" در شمال سوریه قرار دارند.

این دو شهر در بیست و سوم ژوئیه سال ۲۰۱۲ میلادی توسط گروه‌های سلفی وهابی تکفیری وابسته به گروه تروریستی "القاعده" و در رأس آنها گروه "جبهة النصرة" هدف حمله قرار گرفته و به‌ صورت کامل به محاصره در آمدند.پس از پیشروهای روز گذشته، ارتش سوریه و نیروهای مقاومت در جبهه‌های شهر حلب و پاکسازی شمال شهرک «باشکوی» و روستاهای «دویرالزیتون» و «تل جبین» هدف نهایی شکستن محاصره این دو شهرک شیعه نشین بود.

همزمان ارتش سوریه به پیشروی در جبهه فرودگاه کویرس در حومه شرقی حلب ادامه داد و بر روستای جب الکلب در جنوب غرب تل مکسور مسلط شد و تلفات زیادی به تروریست ها وارد کرد.

ارتش سوریه با موشک هدایت شونده مواضع تروریست ها را در الیادوده در حومه شمالی درعا هدف قرار داد.