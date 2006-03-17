تعداد بيماران دياليزي سالانه 15 درصدافزايش مي يابد / دياليزي هاي كرج حتي يك آمبولانس ويژه ندارند

داريوش جليلي در گفتگو با خبرنگار اجتماعي مهر در كرج افزود: بيماران كليوي كشور با مسائل مختلف دست و پنجه نرم مي كنند؛ اما به دليل شرايط خاص غرب استان تهران، بيماران اين منطقه مشكلات بيشتري دارند.

وي خاطر نشان كرد: فرسودگي دستگاه هاي دياليز، كمبود قطعات يدكي ، عدم حضور پرستاران متخصص و آمار بالاي استفاده كنندگان از اين دستگاه ها ، انجمن و شبكه بهداشت و درمان كرج را با مشكل مواجهه كرده است.

رئيس انجمن حمايت از بيماران كليوي غرب استان تهران با اشاره به نياز مداوم و سريع بيماران دياليزي به مراكز درماني مجهز، اظهار داشت: بيماران كليوي كرج در صورت ضرورت حتي يك آمبولانس ويژه ندارند تا در اسرع وقت آنها را به نزديكترين مركز درماني منتقل كند.

وي يادآور شد: چندي پيش شوراي اسلامي شهر كرج در يكي از جلسات خود مصوب كرد كه از محل ماده 17 يك آمبولانس به اين بيماران اختصاص دهد ؛ اما بعد از گذشت مدتها اين مصوبه همچنان خاك مي خورد.

رئيس انجمن حمايت از بيماران كليوي غرب استان تهران اظهار داشت : در شهرستان كرج ، مراكز دياليز در تعداد محدودي از بيمارستان ها فعاليت مي كنند و به تازگي در شهريار چند تخت به اين بيماران اختصاص داده شد.

وي گفت: به دليل درآمدزا نبودن اين بخش ، رؤساي بيمارستانها حاضر به سرمايه گذاري بيشتر نيستند و در نتيجه كمبودهاي دستگاه دياليز و امكانات درماني در غرب استان تهران ، دياليزيهاي اين منطقه را به شدت آزار مي دهد.

به گفته وي تنها در شهرستان كرج يك هزار و 200 بيمار دياليزي وجود دارد كه يك هزار نفر آنان داراي بيماري مزمن كليه و نيازمند دائمي دياليز هستند در حالي كه براي اين افراد تنها 68 دستگاه دياليز وجود دارد.