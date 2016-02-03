به گزارش خبرگزاری مهر، آیت‌الله هاشمی رفسنجانی صبح امروز در دیدار جمعی از اعضا و مسئولان موسسات فرهنگی، هنری، سازمان‌های مردم نهاد(سفیران صلح، صبح امید)، با تبریک دهه فجر به مردم سراسر کشور، انقلاب اسلامی را نظامی بی نظیر در تاریخ اسلام خواند و گفت: امام راحل با اتکای به خدا و تکیه بر رأی مردم، نظامی را مبتنی بر تعالیم مکتب اهل بیت(ع) پایه‌ریزی کردند که در تمام مراحل قبل و بعد از پیروزی انقلاب، مخصوصاً در دوران دفاع مقدس، سازندگی و تا امروز، با حضور مردم به راه خویش در مسیر تعالی و پیشرفت ادامه می‌دهد.

رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام، با تأکید بر تأثیر منطق و استدلال در پیروزی و تداوم انقلاب اسلامی که حضور مردم بر شمشیر و تفنگ غلبه کرده است، گفت: تازه‌ترین نمونه‌ی شیوه‌ی استدلالی نظام اسلامی مباحث تیم مذاکره‌ کننده‌ای هسته‌ای ایران است که به عنوان افتخار جمهوری اسلامی، تحسین همگان را برانگیخته است، چون سخت‌ترین مسأله که سایه جنگ را بر کشور گسترانده بود، با مذاکره و دیپلماسی حل کرد.

هاشمی رفسنجانی، با بیان این جمله که تیم مذاکره کننده‌ی جمهوری اسلامی ثابت کرده که ایران از انرژی هسته‌ای جز صلح و صفا نمی‌خواهد، گفت: خیلی‌ها تلاش می‌کردند تا با توهمات و همچنین مستند به سخنان کینه‌توزانه صهیونیست‌ها و منافقین، به جامعه‌ی جهانی چنین القا کنند که ایران در حال ساخت بمب هسته‌ای است، اما با عقل و منطق به جهانیان و قدرت‌های 1+5 ثابت کردیم که جمهوری اسلامی می‌خواهد از قدرت بزرگی که از ذرات بیرون می‌آید، برای اصلاح بهداشت، کشاورزی و تمام نیازهای یک زندگی سالم بهره‌برداری نماییم.

وی با یادآوری و قرائت چندین آیه‌ی قرآن کریم، گفت: اسلام دین برابری و برادری است و اگر در جنگ‌های صدر اسلام دقت کنید، متوجه‌ی ماهیت دفاعی آنان می‌شوید. البته دین اسلام تأکید می‌نماید که اگر به مسلمانان حمله و تعدّی و تجاوز شد، باید دفاع کنند و در مواردی نیز جهاد با احکامی روشن برای زن و مرد مسلمان واجب کفایی است.

رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام، با ابراز تأسف از تلاش‌های بعضی از افراطی‌های سرزمین‌های اسلامی که به نام دفاع از اسلام موجب بدنامی مسلمانان می‌شوند، به بوکوحرام در نیجریه اشاره کرد و گفت: این جماعت نام خود را از این گرفته‌اند که سفر به سرزمین‌های پیشرفته و علم‌آموزی از آنان بر هر مسلمانی حرام است و مساجد و کلیساها را خراب می‌کنند، دختران مردم را از مدرسه می‌ربایند و در هر شهری که اشغال می‌کنند، مردها را می‌کشند و زنان را به کنیزی می‌برند و متأسفانه همه‌ی این کارهای جاهلانه را به اسم اسلام انجام می‌دهند.

هاشمی رفسنجانی، انتخابات را بعدی دیگر از شاخصه‌ی اجتماعی دین اسلام دانست و با تأکید بر این نکته که دنیا به سوی دموکراسی پیش می‌رود، گفت: اسلام تأکید می‌نماید که هیچ‌کس از مادر رئیس و مرئوس متولد نشده است و این مردمند که کسانی را برای اداره‌ی امور به عنوان حاکم خویش انتخاب می‌نمایند و حاکمان نیز وظیفه دارند با رعایت حدود شرعی و قانونی به مردم خدمت کنند.

رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام، برگزاری بیش از 35 انتخابات در نظام اسلامی را نشانه‌ای از پایبندی انقلاب اسلامی به رأی مردم دانست و گفت: قانون شرایط برگزاری یک انتخابات را با توجه به مقدمات و مؤخرات مشخص کرده و مردم و نامزدها باید توجه داشته باشند که رقابت‌های انتخاباتی محل دعوا و توهین نیست.

هاشمی رفسنجانی، تفاوت رأی، نظر و سلیقه مردم در یک جامعه را نشانه‌ی پویایی آن جامعه دانست و گفت: انسان‌ها که محصول یک کارخانه نیستند تا مثل هم فکر کنند، بلکه با سلیقه‌های مختلف، افکار جمعی را شکل می‌دهند و در حکومت‌ها نیز رأی اکثریت ملاک می‌باشد.

وی با بیان دستاوردهای مثبت و منفی انتخابات در کشورهای پیشرفته و همچنین عقب افتاده گفت: کشورهای پیشرفته با دغل کاری‌های سیاسی و کشورهای عقب‌افتاده با تعصبات جاهلانه وارد میدان می‌شوند، حال آن که اصل اسلامی، رعایت اعتدال، اخلاق، ادب سیاسی و حفظ آبروی افراد است.

رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام، با توصیه‌ی حاضران در جلسه به رعایت اخلاق، بر توجه به اعتدال در گفتار و رفتار تأکید کرد و گفت: نکته‌ی دیگری که این روزها در جامعه شاهد هستیم، تلاش بعضی‌ها برای القا قهر از حضور در انتخابات است که به هیچ‌وجه با روح انقلاب سازگار نیست.

هاشمی رفسنجانی با بیان این جمله که قهر کردن از صندوق‌های رأی هیچ توجیه منطقی ندارد، گفت: سود عدم حضور مردم در انتخابات را اقلیتی می‌برد که خواهان حفظ وضعیت موجود است و اصلاً آن جماعت همین را می‌خواهند، اما مردم باید به شکل گسترده شرکت کنند و هر نظری را که دارند، بدهند تا در تاریخ ثبت شود.

وی با ابراز ناخرسندی از فضای این روزهای جامعه که بعضی‌ها توهین و تهمت را صلاح خویش برای پیروزی در انتخابات می‌دانند، گفت: توصیه‌ام به همه‌ی مردم مخصوصاً جوانان این است که اهل دعوا و جدل‌های بی‌معنا نباشند و بدانند اخلاق مسلمانان متواضعانه و بزرگترین سلاح آنها در مقابل توهین‌های جاهلان، سلام است که یک کلمه معمولی نیست وقتی قرآن کریم می‌فرماید: « وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا».

رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام با بیان یک قطعه‌ی تاریخی از زندگی مالک اشتر، گفت: آن شخصیت با آن عظمت در مسیری می‌رفت که کسی به ایشان اهانت کرد، مالک به مسجد رفت و اهانت کننده که او را شناخته و ترسیده بود به دنبال او رفت و پس از پایان نماز از مالک عذرخواهی کرد و این فرمانده سپاه حضرت علی(ع) در جواب گفت: آمده بودم برای تو دعا کنم تا خدا تو را ببخشد و ما هم که پیروان حضرت علی(ع) هستیم، باید به توهین‌کنندگان سلام کنیم که هم بهترین ادب و هم بهترین تنبیه است.