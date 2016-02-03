تعویق رای گیری درباره افتتاح دفتر«ناتو» در پارلمان اوکراین

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ایتارتاس، جلسه رای گیری برای تاسیس دفتر نمایندگی ناتو در اوکراین که قرار بود امروز برگزار شود به تعویق افتاد.

این اتفاق بعد از آن افتاد که "آندره پاروبی"، نایب رئیس پارلمان این کشور در جلسه امروز پارلمان نتوانست از آرای کافی نمایندگان به این طرح اطمینان حاصل کند.

وی با تعطیل کردن نشست امروز اعلام کرد رای گیری در این خصوص به روز 4 فوریه موکول می شود.

لازم به ذکر است، طرح تاسیس دفتر نمایندگی ناتو در اوکراین توسط "پاولو کلیمکین" ،وزیر امور خارجه این کشور مطرح و توسط دولت اوکراین به پارلمان این کشور ارائه شده بود.

"کلیمکین" پیش از این در دفاع از طرح خود خطاب به نمایندگان پارلمان گفته بود: این دفتر جهت همکاری میان دولت اوکراین و بخش اطلاعات و اسناد ناتو تاسیس خواهد شد.

به گفته وزیر خارجه اوکراین، در راستای طرح مذکور، این کشور در تمامی پروژه های پیمان آتلانتیک شمالی (ناتو) شرکت خواهد کرد. او از نوسازی و ارتقای تجهیزات نظامی اوکراین توسط ناتو، به عنوان بزرگترین مزیت این طرح یاد کرده بود.

گفتنی است، توافق اولیه میان دولت اوکراین و ناتو جهت تاسیس دفتر نمایندگی این سازمان در کیِف، در سپتامبر گذشته و در پی بازدید دبیر کل ناتو از اوکراین شکل گرفته بود.

لازم به ذکر است، تیرگی روابط میان اوکراین و روسیه که ناشی از درگیری بر سر جدایی شبه جزیره کریمه از خاک اوکراین بود، ظرف دو سال گذشته و با روی کار آمدن دولت جدید غرب گرا در اوکراین، به شدت افزایش یافته است. از سوی دیگر پارلمان اوکراین که تعداد زیادی از اعضای آن هنوز معتقد و وفادار به پیمان روسیه-اوکراین هستند، در مقابل دولت جدید و غرب گرای این کشور شکلی محافظه کارانه به خود گرفته و در مقابل طرح های این چنینی دولت مقاومت و مخالفت می کنند.