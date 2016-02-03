هلاکت ۶ تروریست در عرسال

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه روسیا الیوم، ارتش لبنان طی عملیاتی در دامنه های عرسال واقع در مرز سوریه موفق شد ۶ تن از عناصر تکفیری وابسته به داعش را به هلاکت برساند و ۱۶ نفر را دستگیر کند.

به گفته یک منبع نظامی این اقدام بزرگترین عملیات ارتش لبنان علیه داعش در دامنه های عرسال به جهت گستردگی، تعداد بازداشت شدگان و کشته شدگان این گروه تروریستی محسوب می شود.

ارتش لبنان نیز با صدور انتشار بیانیه ای اعلام کرد: این گروه تروریستی وابسته به داعش که قصد داشت اقداماتی علیه مراکز ارتش و شهروندان منطقه عرسال انجام دهد پس از شناسایی و رصد از سوی ازتش صبح امروز در حمله ای غافلگیرانه متلاشی شد.

بر اساس این گزارش أنس خالد زعرور عضو ارشد تروریست ها و مسئول قرارگاه داعش در منطقه الارانب نیز در میان ۶ فرد کشته شده است. از سوی دیگر ارتش لبنان با حمله به یک بیمارستان صحرایی که اعضاء داعش از آن استفاده می کردند، ۱۶ نفر از عناصر این گروه از جمله أحمد نون تروریست خطرناک را که تحت تعقیب ارتش بوده است، دستگیر کردند.

گفتنی است حضور ارتش لبنان و رزمندگان حزب الله در دامنه های القلمون و عرسال، عرصه را بر تروریست های باقی مانده تنگ کرده است و از نظر برخی منابع نظامی دامنه های عرسال را از نظر نظامی می توان سقوط کرده دانست. علت یورش های روزانه تروریست ها در این منطقه نیز از سر یاس و ناامیدی است.