به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام ناصر رفیعی، عصر امروز در دومین همایش شهدای انقلاب استان البرز ضمن تبریک سی و هفتمین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی ایران و گرامیداشت یاد و خاطره امام راحل و شهدای انقلاب اظهار داشت: شهدای انقلاب در مقایسه با شهدای دفاع مقدس از تعداد کمتری برخوردارند و به همین دلیل نیز تحت الشعاع قرار گرفته و مظلوم واقع شده اند اما دهه مبارک فجر فرصت مغتنمی است تا با یادآوری رشادت این بزرگواران نام و خاطره آنان را زنده نگاه داریم.

وی با ذکر نام شهیدان حاج طیب رضایی، آیت الله سعیدی و آیت الهه غفاری به شرح مختصری از زندگی و نحوه شهادت ایشان پرداخت و ادامه داد: باید از خداوند بخواهیم که همچون این شهیدان بزرگوار عاقبت بخیر شویم، خیلی ها همراه امام (ره) از فرانسه به ایران آمدند اما تلویزیون دیگر نمی تواند تصویر کامل هواپیمای امام (ره) را نشان دهد و ناچار به کوچک کردن تصاویر است آنقدر که فقط امام (ره) و صندلی ایشان باشد و بسیاری از سخنرانی های امام (ره) نیز هم اکنون قابلیت پخش ندارد زیرا برخی افراد حضور دارند که نتوانستند در چارچوب این نظام مقدس دوام آورند و به بیراهه کشیده شدند.

تفرقه و اختلاف، اقوام گذشته را در مسیر فروپاشی قرار داد

این استاد دانشگاه در بخش دیگر سخنان خود ضمن آسیب شناسی انقلاب، دوری از اهداف، تفرقه، سست شدن و فراموشی نعمات را از مهمترین آسیب های انقلاب اسلامی برشمرد و بیان کرد: منکر نیاز اقتصادی مردم نمی شویم اما هدف انقلاب اقتصاد نبود، امروز در جامعه ما فقر پنداری و مقایسه ای موج می زند در حالی که گذشت، ایثار، فرهنگ نماز و حجاب و.... بسیار کمرنگ شده است، هم اکنون قبح رابطه با نامحرم شکسته شده و عمده مشکلات جامعه امروز نیز از این نواحی است.

رفیعی ضمن ابراز گلایه از تفرقه موجود در برخی محافل سیاسی متذکر شد: امروز فضای جامعه از لحاظ سیاسی مطلوب نیست، چرا قدرت تحمل نداریم و دائم درصدد تخریب یکدیگر هستیم. چرا با دروغ و معصیت به سوی انتخابات حرکت می کنیم؟ البته حساب ضد انقلاب و بی دین جداست اما چنین حرکاتی از نیروهای دورن انقلاب بعید است، همین تفرقه و اختلاف اقوام گذشته را در مسیر فروپاشی قرار داد.

لطمه هایی که از برخی تندروها خوردیم از کندروها نخوردیم

وی افزود: در این کشور لطمه هایی که از برخی تندروها خوردیم از کندروها نخوردیم، حمله به سفارت انگلیس، سفارت عربستان، حمله به رئیس قوه مقننه در قم و نوه امام (ره) در مرقد مطهر و.... همگی اشتباه بود، هیچکس منکر نقد منفصانه نیست حتی رهبر معظم انقلاب نیز بارها اعلام داشتند که اگر نقدی به ایشان هم بود مطرح شود اما تخریب و کوبیدن آسیبی است که به انقلاب و نظام لطمه می زند.

این کارشناس دینی اظهار کرد: فراموشی نعمت نیز یکی از آسیب های جدی انقلاب است، باید با یادآوری نعمات و دستاوردها به مردم امید بدهیم، ما منکر فساد و ... در جامعه نیستیم اما فضای جامعه در کل مذهبی و دینی است به نحوی که در مراسم اعتکاف شاهد حضور میلیونی مردم به ویژه جوانان هستیم این در حالیست که پیش از انقلاب والدین جرات نمی کردند به دلیل وجود ده ها خانه فساد و ... فرزندان خود را به تهران بفرستند، ما نمی گوییم امروز فساد ریشه کن شده اما میان فساد علنی و فساد مخفی تفاوت بسیار است.

رفیعی ضمن هشدار به خانواده در زمینه مضرات ماهواره و برخی شبکه های اجتماعی گفت: شبکه های ماهواره ای که عمدتا از طریق بهائیت، وهابیت و صهیونیست ها حمایت می شوند، بنیان خانواده را نشانه گرفته اند، اینها همانند موریانه از درون خانواده را متلاشی می کنند لذا باید هوشیار بوده و مراقب جوانان باشیم.

دومین همایش شهدای انقلاب استان البرز عصر امروز چهارشنبه به همت شهرداری و با حضور نمایندگان کرج در مجلس شورای اسلامی، فرمانده سپاه امام حسن (ع) استان البرز، شهردار کرج و خانواده معظم شهدا با سخنرانی حجت الاسلام رفیعی در تالار شهیدان نژادفلاح برگزار شد.

در پایان این مراسم از خانواده معظم شهیدان علی بابازاده، علی کارگر و سخاوت زرین تجلیل و قدردانی به عمل آمد همچنین کتاب خاطرات و زندگینامه ۶۲ شهید انقلاب استان البرز به دست مسئولان حاضر رونمایی شد.