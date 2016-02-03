«رند پال» از نامزدی انتخابات ریاست جمهوری آمریکا کنار کشید

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از واشنگتن پست، "رند پال"، نامزد جمهوری خواه انتخابات ریاست جمهوری 2016 آمریکا، روز چهارشنبه از نامزدی خود استعفا داده و فعالیت های انتخاباتی خود را متوقف کرد.

او در قالب بیانیه ای، دلیل این کار خود را حمایت از آزادی عنوان کرده است. گفتنی است، «پال» به عنوان جمهوریخواهی میانه رو بار ها در طول یک سال گذشته توسط رقبای هم حزبی خود مانند دونالد ترامپ و همچنین برخی از سناتور های تندرو درکنگره مانند "تد کروز"، تحت فشار و حملات لفظی قرار گرفته بود.

به گفته رسانه های آمریکا، علت اصلی اختلاف پال و دیگر هم حزبی هایش قبول نداشتن سیاست های مداخله جویانه و جنگ ستیزانه دیگر جمهوریخواهان بوده است.

در این بیانیه آمده است: " امروز هزاران هزار جوان به دنبال سیاست هایی چون دولتی محدود، حریم خصوصی، اصلاحات درحقوق جزا و سیاست خارجی مبتنی بر عقل هستند. امیدوارم با کنار رفتن من از دور رقابت ها، جمهوریخواهان بیشتر وقت خود را بر روی خواسته جوانان بگذارند."

پال همچنین از تصمیم خود برای باقی ماندن در مجلس سنا و به عنوان نماینده مردم کنتاکی خبر داده است.