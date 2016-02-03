به گزارش خبرنگار مهر، علی باقر زاده در نشست خبری که امروز چهارشنبه در کرمانشاه برگزار شد، از وجود یک میلیون و ۳۶۶ هزار بی‌سواد در کشور خبر داد و بیان کرد: در سال ۹۰ از جمعیت ۱۰ تا ۴۹ سال در کشور ۳ میلیون و ۴۵۶ هزار نفر اعلام بی سوادی نمودند که ۴۰۰ هزار نفر از این لیست مربوط به اتباع بیگانه و ۳۸۰ هزار نفر فاقد کد ملی بودند.

وی با ادامه توضیحات افزود: از جمعیت بالغ بر ۳ میلیونی بی سوادان کشور در سال ۹۰ بالغ بر یک میلیون و ۱۰۰ هزار نفر باسواد شدند و تعداد ۷۵۰ هزار نفر نیز که در سیستم های ما باسواد ثبت شده اما خود اعلام بی سوادی نموده بودند از لیست بی سوادان جداشدند تا بعد مورد ساماندهی قرار گیرد.

باقرزاده با اشاره به اینکه ۵۲ میلیون نفر در کشور جمعیت۱۰ تا ۴۹ سال است، تعداد بی سوادان واقعی بر اساس آمار سرشماری سال ۱۳۹۰ را ۸۶۶ هزار نفر عنوان و بیان کرد: این تعداد با توجه به بررسی های صورت گرفته گروه هدف ما برای شروع برنامه تعلیم شد.

وی به موج دیگری از آمار بی سوادان کشور با همزمان با شروع ثبت نام برای دریافت یارانه اشاره کرد و افزود: در این راستا ۴ میلیون نفر با وضعیت سواد نامشخص مشاهده شد که ۵۰۰ هزار نفر را جمعیت زیر ۲۵ سال تشکیل داد که این دسته نیز جامعه مورد هدف ما شد.

باقر زاده جمعیت بی سواد شناسایی شده در سال۹۰ را ۳ درصد جمعیت کشور عنوان کرد و افزود: ملاک باسواد شناخته شدن افراد در کشور در حال حاضر داشتن تحصیلات تاپایه پنجم دبستان تمام است اما اگر به هر دلیل افراد از وضعیت سواد خود ناراضی بودند امکان برگزاری دوره‌های تثبیت و توانمندسازی وجود دارد.

وی نداشتن انگیزه و مشغله کاری را از عوامل بی رغبتی افراد بی سواد به ویژه در گروه مردان به سوادآموزی دانست و افزود: سازمان نهضت سوادآموزی کشور سالانه بالغ بر ۵۰۰ هزار بی سواد و کم سواد را تحت پوشش قرار می دهد که از این تعداد ۳۰۰ هزار نفر بی سواد و ۲۰۰ هزار نفر دوره تکمیلی سوادآموزی را پشت سر می گذارند.

معاون وزیر آموزش و پرورش تعداد افراد دارای مدرک پنجم دبستان در کشور را ۲۵ میلیون نفر عنوان و کرد و گفت: درصد باسوادی کشور بیش از ۹۷ درصد است.

باقرزاده جمعیت مردان بی سواد در کشور را ۴۵ درصد و جمعیت زنان بی سواد را ۵۵ درصد بیان و اظهار کرد: نیمی از جمعیت بی سواد کشور در شهرها و نیمی دیگر در روستاها وجود دارد.

رئیس سازمان نهضت سوادآموزی کشور به افت تحصیلی سوادآموزان به ویژه در بخش بی سوادان مطلق در طول تحصیل اشاره کرد و گفت: ۲۵ درصد افراد بی سواد در حین تحصیل ریزش دارند.

وی به برنامه پرداخت مبالغ تشویقی به سوادآموزان به عنوان پاداشی برای ترغیب آنان به امر سوادآموزی اشاره کرد و گفت: اگر فرد سوادآموز از امتحانات موفق بیرون آید و نمرات قبولی را بگذراند پاداشی به ارزش ۱۳۴ هزار تومان دریافت می کند و در صورتیکه اعضای خانواده آموزش فرد بی سواد را بر عهده گیرند در صورت قبولی مبلغ ۶۷۰ هزار تومان دریافت می کنند.

این مسئول ملاک ثبت نام افراد بی سواد را عدم وجود نام افراد در سیستم سازمان نهضت سوادآموزی دانست و گفت: هزینه باسواد شدن افراد برای ما به ازاء هر فرد بی سواد ۶۷۲ هزار و مبلغ ۱۵۰ هزار تومان وسایل تحصیل و کتاب و ... است

وی عملکرد نظام در بحث سوادآموزی و تعلیم به بی سوادان را مثبت ارزیابی کرد و گفت: در تمام دنیا از ۱۵ سالگی به بعد تعلیم سواد به بی سوادان انجام می‌پذیرد اما در ایران شروع سوادآموزی از ۱۰ سالگی تا ۴۹ به بالا تعریف شده است.

معاون وزیر آموزش و پرورش زمان آموزش افراد بی سواد را از ۴ تا ۷ ماه عنوان کرد و ادامه داد: تاکنون بالغ بر ۳۵ هزار فرصت شغلی به واسطه اجرای برنامه سوادآموزی در کشور ایجاد شده است.