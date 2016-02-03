۲۵ بازیکن به تیم ملی واترپلو دعوت شدند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی فدراسیون شنا، شیرجه و واترپلو؛ الکساندر چیریچ سرمربی تیم ملی واترپلو فهرست اسامی بازیکنان مورد نظر خود را برای سنجش میزان آمادگی به اردو دعوت کرد. نفرات دعوت شده تلفیقی از ملی پوشان حاضر در فوژان و سایر بازیکنان فعال واترپلوی ایران هستند.

این اردو شنبه (۱۷ بهمن ۱۳۹۴) در استخر بین المللی ۹دی آغاز می شود. ۲۵ بازیکن دعوت شده موظفند رأس ساعت ۱۷:۰۰ روز شنبه خود را به کادر فنی تیم ملی در محل استخر ۹دی معرفی کنند.

فهرست بازیکنان دعوت شده به اردو به این شرح است:

سجاد عبدی، امیر ریاحی، مهدی یزدان خواه، عرفان لشگری، امیرحسین خانی، امید لطف پور، امیرحسین کیهانی، سید محمدسعید میرمهدی، حامد ملک خانبانان، سهیل رستمیان، شایان قاسمی، حمید قدسی نژاد، پیمان اسدی، عطاالله برخوردی، حمیدرضا مقدم، حامد کریمی، مهدی دایی تقی، ارشیا الماسی، امین قویدل، امیرحسین رهبر، علی پیروزخواه، اردلان اسکندری، حسین محمدی، امیر دهداری، محمدجواد عباسی