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۱۴ بهمن ۱۳۹۴، ۱۹:۳۲

برای افتتاح چند پروژه؛

رییس جمهور شنبه به مشهد مقدس سفر می‌کند

رییس جمهور شنبه به مشهد مقدس سفر می‌کند

مشهد- استاندار خراسان رضوی از سفر رییس جمهوری به مشهد مقدس با هدف افتتاح برخی از پروژه های عمرانی و خدماتی خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی استاندارخراسان رضوی گفت: تعدادی از پروژه های شاخص استان همزمان با ایام الله دهه فجر، با حضور ریاست محترم جمهوری در مشهد افتتاح می شود.

علیرضا رشیدیان اظهار داشت: رییس جمهور شنبه ۱۷ بهمن ماه برای زیارت بارگاه منور رضوی و افتتاح چندین پروژه عمرانی به مشهد سفر می کند.

وی افزود: شروع عملیات اجرایی قطار برقی مشهد- تهران با سرمایه گذاری دو میلیارد دلار و بهره برداری از توسعه خط یک قطار شهری و اتصال به فرودگاه با اعتبار ۲۳۰ میلیارد تومان از جمله پروژه های افتتاحی در این سفر یک روزه است.

استاندار خراسان رضوی خاطرنشان کرد: همچنین در این سفر چندین پروژه تولیدی و صنعتی دیگر با مشارکت و سرمایه گذاری بخش خصوصی با اعتباری بالغ بر ۳۱۱ میلیارد تومان به صورت ویدئو کنفرانس افتتاح می شود.

رشیدیان اظهار داشت: دکتر روحانی شنبه شب مشهد را به مقصد تهران ترک خواهد کرد.

 

کد مطلب 3041614

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