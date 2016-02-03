مدیران دولتی کردستان از نتایج همایش های علمی استفاده کنند

به گزارش خبرنگار مهر، عبدالمحمد زاهدی بعد از ظهر چهارشنبه در مراسم افتتاحیه همایش بین المللی اقتصاد سنجی در دانشگاه آزاد اسلامی واحد سنندج اظهار داشت: مدیران ادارات و سازمان های دولتی استان کردستان باید از نتایج این همایش های علمی که برگزار می شود به خوبی استفاد ه کنند.

وی ادامه داد: به راستی که طی چند سال اخیر همایش های علمی خوبی در از سوی دانشگاه ها و مراکز آموزش استان کردستان برگزار شده است و به همین دلیل انتظار می رود که از خروجی آنها برای کمک به استان بهره برداری کرد.

استاندار کردستان ضمن تقدیر از رئیس دانشگاه آزاد اسلامی واحد سنندج برای برگزاری همایش های مختلف علمی و پژوهشی در این استان، گفت: برگزاری این همایش های علمی نشان دهنده ظرفیت های بالای علمی استان به ویژه در دانشگاه آزاد اسلامی است.

استاندار کردستان گفت: انتظار می رود که مطالب مهم این همایش نیز در اختیار مدیران دولتی استان کردستان قرار گیرد تا آنها بتوانند از آن استفاده کنند.

وی با اشاره به اهمیت مشارکت در برگزاری همایش های این چنین، افزود: امروز علم اقتصاد به اهمیت و جایگاهی بالایی رسیده است و بدون داشتن توان علمی نمی توان این این پدیده را تحلیل و بررسی کرد.

سه استاد برجسته علوم اقتصادی از کشورهای اتریش و مالزی هم برای حضور در این همایش دعوت شده و به عنوان سخنران نیز در مباحث مشارکت دارند.

برگزاری کارگاه های آموزشی از دیگر بخش های برگزاری این همایش بین المللی به میزبانی دانشگاه آزاد اسلامی واحد سنندج است.