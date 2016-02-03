تجدید میثاق جامعه پزشکی با آرمان های امام (ره)



به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر علی رضا زالی رئیس کل سازمان نظام پزشکی در حاشیه این مراسم، گفت: امروز حضور جامعه پزشکی در مجموعه مرقد حضرت امام (ره) به صورت سمبلیک، نمادی از تجدید میثاق با آرمان های انقلاب و حضرت امام خمینی(ره) بود.

وی با حائز اهمیت خواندن نقش امام خمینی (ره) به عنوان بنیانگذار انقلاب در حوزه پزشکی و سلامت کشور، خاطرنشان کرد: این مهم موجب شده امروز جامعه پزشکی جزو پیش قراولان و پیش سازان عرصه خودکفایی و خود اتکایی ملی باشد.

زالی با ابراز خرسندی از متبلور شدن خود باوری ملی در جامعه پزشکی، افزود: بخش زیادی از این رهیافت به علت حرکت انقلابی و نگاه بلند امام (ره) در خصوص اعتماد به جوانان انقلابی بود و امروز شاهد پاسخ آن اعتماد و ارائه انواع و اقسام خدمات متعدد و متنوع حوزه سلامت به آحاد شهروندی هستیم.

وی با تاکید بر اینکه در حوزه پزشکی در منطقه، پیشقراول بسیاری از خدمات مدرن و جدید هستیم، ابراز داشت: تقریبا در همه حوزه های مختلف تخصصی و فوق تخصصی، ایران از نظر نیازهای حوزه سلامت مستغنی است و بخش زیادی از آن ناشی از اعتماد به نفسی است که در سایه انقلاب و روح بلند حضرت امام(ره) در جامعه ایرانی شکل گرفت.

زالی ادامه داد: جامعه پزشکی از روزهای آغازین شکل گیری انقلاب اسلامی و حتی پیش از آن، فعالیت های متعدد سیاسی داشته است اما شاید عمده ترین حضور جامعه پزشکی امداد گری و فرآیندهایی بود که در طول دوران یکسال منتهی به انقلاب به خصوص در جریان تظاهرات خیابانی و مسائلی از این قبیل بود.

به گفته وی، بیمارستان ها به رغم همه فشارهای متعددی که در اثنای انقلاب به جامعه پزشکی وارد می شد، به مجروحین ارائه خدمات می دادند وپس از انقلاب هم جامعه پزشکی تلاش کرده دین خود را به انقلاب، ارزش های انقلاب و امام خمینی(ره) ایفا کند.

رئیس کل سازمان نظام پزشکی ایران، سربلندی و سرافرازی جامعه پزشکی را در کنار همت بلند آن ها در حوزه سلامت دانست و عنوان کرد: پیشرفت های سترگ و قابل توجهی اتفاق افتاده و بخش زیادی از بن مایه اصلی آن، اعتماد به نفسی است که در جامعه پزشکی در سایه اعتماد امام به مردم ایران شاهد بودیم.

زالی در پایان گفت: همواره به سمت حرکت در جهت درون زایی قدرت پزشکی کشور هستیم تا بتوانیم در منطقه آسیای جنوب غربی به عنوان یک شاخص مرجعیت قرار گیریم. این راه بلندی است که جامعه پزشکی از روزهای آغازین انقلاب آغاز کرده و در مسیر این بالندگی در حال گام برداشتن است و امید است به زودی به آن نقطه مطلوب برسد.