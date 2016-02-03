توفان سیستان را در بر می گیرد

به گزارش خبرگزاری مهر، اداره کل هواشناسی سیستان و بلوچستان در اطلاعیه ای اعلام کرد: جدای از وضعیت جوی شمال استان طی روزهای پنجشنبه و جمعه، پدیده گرد و غبار همراه با وزش باد شدید در نواحی غربی و جنوبی سیستان و بلوچستان از بعد از ظهر پنج شنبه تا روز شنبه رخ خواهد داد.

در این اطلاعیه آمده است که پنج شنبه و جمعه با نفوذ توده هوای سرد، کاهش مجدد دما انتظار می رود و بر اساس پیش بینی های صورت گرفته برای روز جمعه احتمال رگبار پراکنده و خفیف در برخی نقاط مرکزی و جنوبی استان وجود دارد.

در پایان این اطلاعیه با نگاهش به شرایط جوی ۲۴ ساعت گذشته می آید که در ۲۴ ساعت گذشته زاهدان با منفی ۲ درجه سردترین و چابهار با ۱۶ درجه سانتی‌گراد گرمترین نقاط سیستان و بلوچستان بوده است.