۱۵ شهید و ۲۴ زخمی در یورش ددمنشانه سعودی ها به «عمران» یمن

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه المیادین، یورش جنگنده های سعودی به کارخانه ای در عمران در شمال یمن به شهادت ۱۵ نفر و زخمی شدن ۲۴ تن دیگر منجر شد.

به گزارش منابع یمنی جنگنده های سعودی ۵ یورش به پادگان العمری در منطقه ساحلی ذباب واقع در شرق تعز انجام دادند.

از سوی دیگر جنگنده های متجاوزان سعودی منطقه السد در "نهم" واقع در صنعاء را بمباران کردند که در پی آن ۹ تن که بیشتر آنان زنان و کودکان هستند، به شهادت رسیدند.

به گفته یک منبع نظامی یمنی ده ها تن از مزدوران وابسته به منصور هادی رئیس جمهور فراری یمن در جریان تلاش برای پیشروی به سوی کوه ناصة در مُريْس واقع در شمال استان الضالع کشته شدند.

همچنین پدافند هوایی ارتش و کمیته های مردمی یمن یک هواپیمای شناسایی را بر فراز منطقه حرض در استان حجه واقع در غرب یمن را سرنگون کردند.

علاوه بر آن مراکز الفريضة وبيت المشقف نیز از سوی یمنی ها مورد اصابت قرار گرفت.

از سوی دیگر ارتش و کمیته های مردمی یمن بر کوه صلب که مشرف بر منطقه الجدعان در مارب است، مسلط شدند.