حضور تیم والیبال متین ورامین در پلی آف لیگ برتر قطعی شد

مجید بذرافشان مدیر عامل تیم متین صالحین ورامین پس از دیدار این تیم با پیکان تهران در گفت و گو با خبرنگار مهر اظهار داشت: تیم متین صالحین در هفته بیست و یکم لیگ برتر به مصاف پیکان تهران رفت.

وی افزود: تیم پیکان تهران سرمایه گذاری قابل توجهی برای حضور در لیگ کرده اما بازیکنان متین صالحین توان و ظرفیت خود را در این مسابقه به نمایش گذاشتند.

بذرافشان گفت: متین صالحین در ست دوم با اختلاف ۱۱ امتیاز پیروز شد و در ست سوم نیز بازی پایاپایی را به نمایش گذاشت.

گفتنی است هفته بیست و یکم لیگ برتر والیبال باشگاه های کشور شامگاه چهارشنبه با دیدار تیم های پیکان تهران و متین صالحین ورامین به پایان رسید.

تیم متین صالحین ورامین در دیدار رفت مقابل تیم پیکان تهران با نتیجه سه بر دو شکست خورده بود و تلاش داشت تا در دیدار برگشت انتقام شکست دور رفت را بگیرد.

تقابل ملی پوشان کنونی تیم ملی والیبال در تیم پیکان تهران با ملی پوشان سابق ایران در متین صالحین ورامین و رویارویی تفکرات محمد ترکاشوند و پیمان اکبری بر جذابیت این دیدار افزوده بود.

تیم متین صالحین برای حضور در مرحله پلی آف نیاز به یک پیروزی از دو دیدار پیش رو داشت و تلاش می کرد تا با پیروزی مقابل تیم پیکان، حضور خود را در مرحله بعدی مسجل کند.

در ست اول، این تیم پیکان تهران بود که نمایش بهتری را نسبت به متین صالحین ارائه کرد و در نهایت با نتیجه ۲۵ بر ۲۱ به برتری رسید.

شاگردان محمد ترکاشوند که نمی خواستند بازنده دیدار مقابل پیکان تهران باشند، در ست دوم نمایش فوق العاده ای را از خود نشان داده و با اختلاف ۱۱ امتیاز و با نتیجه ۲۵ بر ۱۴ بر شاگردان پیمان اکبری غلبه کردند.

ست سوم اوج رویارویی تیم های متین و پیکان بود و هیچ تیمی نمی خواست این ست را به حریف واگذار کند اما در نهایت این گیم با نتیجه نزدیک ۳۱ بر ۲۹ به سود پیکان تهران به پایان رسید.

در ست چهارم نیز تیم پیکان تهران نمایش به مراتب بهتری را از متین صالحین ورامین نشان داد و در نهایت با نتیجه ۲۵ بر۱۸ به پیروزی رسید و در مجموع با نتیجه سه بر یک مقابل نماینده والیبال ورامین صاحب پیروزی شد.