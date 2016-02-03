به گزارش خبرگزاری مهر بهنقل از پایگاه اطلاعرسانی آستان مقدس امام خمینی (ره)، محمود احمدینژاد و جمعی از اعضای دولتهای نهم و دهم، همزمان با سی و هفتمین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی در حرم مطهر امام خمینی (ره) حضور یافتند و ضمن ادای احترام به مقام شامخ بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران با آرمانهای والای امام راحل تجدید میثاق کردند.
محمود احمدینژاد، رئیس جمهور سابق در حاشیه این مراسم با تبریک ایامالله دهه مبارک فجر اظهار کرد: وجود امام، حرکت امام و همچنین پیام امام خمینی (ره) و حوادث دوران ما جز بزرگترین، مهمترین، اثرگذارترین و ماندگارترین حوادث تاریخ بشریت و همچنین رایحهای از بعثت و حرکت انبیاء است.
رئیس دولت نهم و دهم گفت: امام خمینی (ره) مانند پیامبر خاتم (ص) در دوران ما درخشیدند و یک بار دیگر فطرت و اندیشه انسانها را بیدار کردند و آنها را به خودشان و به کمال و تعالی و حقیقت انسانی دعوت کردند.
وی در ادامه خاطرنشان کرد: امام راحل تلنگر و بیدارباشی به انسانهای عالم زدند و حرکت انسانی ایشان در طول تاریخ شکل گرفت و در حقیقت انقلاب امام (ره)، جهشی عظیم بود.
احمدینژاد با بیان این مطلب تصریح کرد: امروز شاهد رشد سریع و گستردهای در مقوله بازگشت بشریت به حقیقت انسانی هستیم و در اصل نیز ما به همین منظور آفریده شدیم، اما گاهی شیطان ما را اغوا کرده و فرصتها را از مدار اثرگذاری بر تصمیمات انسانها خارج میکند و گاهی هر کاری که بخواهد انجام میدهد.
وی با اشاره به این مطلب که امام (ره) آمد و بار دیگر فطرتها را به عرصه زندگی، اجتماع و تحولات جامعه بشری بازگرداند، بیان داشت: انقلاب اسلامی از تحولات درونی مردم آغاز شد و پیوند خورد و در حقیقت همین تحولات درونی امروز نیز ادامه دارد و به فضل الهی، شیطانهای بزرگ و کوچک و طراحیهای مستکبران و دنبالهروهای شیطان نمیتواند حرکت انقلاب را متوقف کند.
رئیس جمهور سابق تشریح کرد: این انقلاب متعلق به مردم است و در حقیقت تحولی است که مردم، در ایران و در سطح دنیا پیدا کردهاند، این تحول مناسبات بیرونی را به نفع ارزشهای الهی و انسانی تغییر خواهد داد.
وی با اشاره به شیطنت و فتنهانگیزی دشمنان در حال حاضر، خاطرنشان کرد: اگر امروز منطقه و همچنین جهان را مشاهده کنید، میبینید شیطان با همه وجود برای متوقف کردن حرکت انقلاب دست و پا میزند اما به فضل الهی آنکه پیروز است انقلاب و مردم اند و شیطان و پیروان او شکست خوردهاند.
احمدی نژاد حضور مردم و مسئولان در مرقد امام راحل را پالایش روح و یادآوری آرمانهای انقلاب و نیز تجدید عهد با امام که پایهگذار این حرکت در دوران معاصر است، دانست و افزود: خدا را شکر میکنم که این توفیق را عنایت کرد تا دلهای ما با راه امام خمینی (ره) و آرمان ایشان و همچنین نقطه نهایی آرمان امام که وجود مقدس حضرت ولیعصر (عج) که انسان کامل است، گره خورده و توفیقی را عنایت کرده که به حسب ظاهر بیاییم و ادای احترام داشته باشیم.
احمدینژاد را در این مراسم سید حسن موسوی، حمید بقایی، شیخالاسلامی، شمسالدین حسینی، علی اکبر جوانفکر، مرتضی تمدن و نسرین سلطانخواه، همراهی میکردند.
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