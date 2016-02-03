بدهی ۶۰۰۰ میلیارد ریالی بیمه های تجاری به بیمارستان ها

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر محمد آقاجانی گفت: براساس قانون، تامين بخشي از منابع لازم، جهت پوشش خدمات درماني براي مجروحين حوادث ترافيكي پیش بینی شده است.
وی با بیان اینکه در قانون تكليف هزينه درمان مصدومين ترافيكي روشن شده است، گفت: به استناد بند ب ماده ۳۷ قانون برنامه پنجم توسعه، «براي تامين بخشي از منابع لازم جهت ارائه خدمات تشخيصي و درماني به مصدومين ترافيكی باید معادل ۱۰ درصد از حق بيمه شخص ثالث، سرنشين و مازاد از شركتهاي بيمه تجاري اخذ و به طور مستقيم طبق قبض جداگانه به حساب درآمدهاي اختصاصي نزد خزانهداري كل كشور به نام وزارت بهداشت واريز گردد.
آقاجانی افزود: همينطور در ماده ۳۰ قانون بودجه سال ۹۴ هم دقيقاً همين مطلب تصريح شده است و در سال جاري نيز مجلس شورای اسلامی همين موضوع را با همين جملات، با صراحت به عنوان تبصره دائمي بودجه و قانون ثبت كرده است.
معاون درمان وزارت بهداشت تصریح کرد: پوشش هزينههای درمانی مصدومین ترافیکی در بيمارستانهاي دولتي به صورت كاملاً رايگان است و همه هزينههاي خدمات جراحي، بستري، دارويي، لوازم مصرفي پزشكي و حتي پروتزهاي گران قيمت به صورت ۱۰۰ درصد رايگان به مجروحين حوادث ترافيكي ارائه ميشود.
آقاجانی در عین حال یادآور شد: در بيمارستانهاي خصوصي پرداخت مابه تفاوت به عهده بيمار است ولي معادل تعرفه دولتي را وزارت بهداشت پرداخت ميكند.
وی گفت: در سال ۹۳ تعداد ۶۲۳ هزار مراجعه براي درمان حوادث ترافيكي به بيمارستانهاي سراسر كشور اتفاق افتاده كه ۹۸ درصد این مصدومین به بيمارستانهاي دولتي و دو درصد به بيمارستانهاي خصوصي مراجعه کرده اند و در واقع ۹۸ درصد مجروحين حوادث ترافيكي كاملاً رايگان درمان شدند و دو درصدي كه با ميل خودشان از بيمارستانهاي دولتي براي ادامه درمان به بيمارستانهاي خصوصي رفتهاند، فقط مابه تفاوت دولتي و خصوصي را پرداخت کرده اند.
آقاجانی مشكل موجود در این زمینه را عدم اجراي قانون از سوي شركتهاي بيمه تجاري عنوان کرد و گفت: براساس جداولي كه بيمه مركزي ايران تاييد كرده است از سال ۹۲ تا ۹۴ ، ۵۰۰ ميليارد تومان بدهيهاي بيمههاي تجاري به وزارت بهداشت است و با توجه به مطالبات قبل از سال ۹۲ در حال حاضر مطالبات وزارت بهداشت از بیمه های تجاری حدود ۶۰۰ ميليارد تومان است.
وی افزود: این در حالي است كه بيمههاي تجاري ،پول را از مردم بابت حق بيمه شخص ثالث خودرو به صورت نقد وصول ميكنند اما برخلاف قانون آن را به صورت مستقيم به حساب وزارت بهداشت واريز نميكنند و با ماهها تاخير و با پيگيريهاي مكرر و به تدريج پرداخت ميكنند كه این موضوع مشكلات زيادي را ايجاد كرده است.
آقاجانی تصریح کرد: عليرغم اين كه پرداختهای بیمه های تجاری به وزارت بهداشت به موقع صورت نگرفته است و بیمارستانها ، مطالبات سنگینی را از بیمه های تجاری دارند ولي بيمارستانهاي كشور تكليف خود را در مقابل مجروحين حوادث ترافيكي به طور كامل انجام دادهاند و همه خدمات را بصورت رايگان به مصدومین ترافیکی ارائه ميكنند.
وی با تاکید بر این که آنچه ما به دنبال آن هستيم، اجراي قانون است، گفت: براساس قانون، وزارت بهداشت بايد هر ۶ ماه يك بار گزارش هزينه كرد خو را به بیمه مرکزی ارسال کند که وزارت بهداشت به تکلیف قانونی خود عمل کرده و گزارش هزينهكرد ۶ ماهه اول مبنی بر مبالغ وصولي را به بيمه مركزي ارسال كرده است.
معاون وزیر بهداشت ضمن تکذیب اخباری به نقل از رییس بیمه مرکزی در برخی از رسانه ها مبنی بر این که برخی از بیمارستانها برای هزینه های درمانی مصدومین به علت بدهی بیمه ها پول دریافت می کنند، گفت: اگر مسئوولين بيمه مركزي ايران اسنادي مبني بر عدم پذيرش مصدوم يا دريافت پول از بيمار در بيمارستانهاي وزارت بهداشت دارند، آنها را ارائه كنند تا مورد بررسي قرار دهيم.
آقاجانی گفت: به رغم ۶۰۰ ميليارد تومان بدهيهاي معوقه بيمههاي تجاري به بيمارستانها براي پوشش حوادث ترافيكي ،بيمارستانهاي سراسر كشور همه مجروحين حوادث ترافيكي را پذيرش ميكنند و در بيمارستانهاي وزارت بهداشت خدمات درماني به صورت ۱۰۰ درصد رايگان ارایه ميشود.
وی در پایان گفت: اخيراً پیرو درخواست وزیر بهداشت از وزير اقتصاد و دارايي، این وزارتخانه دستور اجراي دقيق قانون و پرداخت مطالبات معوقه وزارت بهداشت را به بیمه های تجاری داده است./
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