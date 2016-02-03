به گزارش خبرنگار مهر، مراسم افتتاحیه هفتمین جشنواره سراسری آواها و نغمههای آسمانی مساجد کشور عصر چهارشنبه در کنار گلزار شهدای همدان و با حضور معاون فرهنگی و هنری ستاد عالی کانونهای فرهنگی و هنری مساجد کشور، مسئول دبیرخانه دائمی جشنوارههای فرهنگی هنری جوانان مساجد کشور و دبیر اجرایی هفتمین جشنواره سراسری آواها و نغمههای آسمانی برگزار شد.
معاون فرهنگی و هنری ستاد عالی کانونهای فرهنگی و هنری مساجد کشور در این مراسم و در جمع خبرنگاران بیان داشت: کانونهای مساجد درزمینهٔ های مختلف به فعالیت میپردازند و ۱۲ هزار کتابخانه کانونهای فرهنگی و هنری مساجد در سطح کشور فعالیت میکنند.
مرتضی طاهریان بابیان اینکه گروههای سرود آواها و نغمههای آسمانی در دو رنج سنی زیر ۱۶ سال و بالای ۱۶ سال به اجرا میپردازند، افزود: در مرحله نهائی هفتمین جشنواره سراسری آواها و نغمههای آسمانی پنج گروه در رده سنی زیر ۱۶ سال و هفت گروه در رده سنی بالای ۱۶ سال در روز پنجشنبه ۱۵ بهمن ماه با یکدیگر رقابت خواهند کرد.
معاون فرهنگی و هنری ستاد عالی کانونهای فرهنگی و هنری مساجد کشور اظهار داشت: امیدوارم در سالهای آینده شاهد برگزاری بهتر و شایسته جشنوارههای فرهنگی و هنری باشیم.
دبیر اجرایی هفتمین جشنواره سراسری آواها و نغمههای آسمانی در این مراسم گفت: ۱۲گروه سرود در دو رنج سنی زیر ۱۶ سال و بالای ۱۶ سال از فردا پنجشنبه ۱۵ بهمنماه با یکدیگر به رقابت میپردازند.
هادی فیض منش جذب نوجوانان و جوانان به کانونهای مساجد را از مهمترین اهداف برگزاری هفتمین جشنواره سراسری آواها و نغمههای آسمانی دانست و افزود: امروزه مساجد بهعنوان پایگاههای امن الهی در راستای حفظ جوانان از آسیبهای اجتماعی به شمار میروند.
وی بابیان اینکه مساجد بهعنوان یک مکان مقدس محسوب میشوند، بیان کرد: همه باید در راستای تربیت جوانان و نسل نو در مساجد گام برداریم و تمام تلاش خود را برای برگزاری کیفی جشنواره انجام دهیم.
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