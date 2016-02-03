دومین جشنواره آواهای حماسی بسیج در کرمانشاه به کار خود پایان داد

به گزارش خبرنگار مهر، دومین جشنواره آواهای حماسی و انقلابی بسیج با عنوان «ترنم بیداری» در استان کرمانشاه به کار خود پایان داد.

در این جشنواره ۵ گروه از ۱۵ گروه شرکت کننده که به مرحله نهایی رسیده بودند به ارائه آثار خود پرداخته و در پایان مراسم نیز از برترین ها با اهدای جوایزی تقدیر شد.

سبک زندگی ایرانی ـ اسلامی، فرهنگ مقاومت و دفاع مقدس، بسیج، ارزش‌ها و آرمان‌های انقلاب اسلامی، وحدت اسلامی و مقابله با اندیشه‌های تکفیری، زندگی و سیره اهل بیت عصمت و طهارت (ع( از جمله موضوعات این جشنواره بود که هنرمندان موسیقی استان به تولید آثاری با این مضامین پرداخته بودند.

«گروه اندیشه» با اثر خیال شوم و موضوع تکفیری ها و سرپرستی یوسف جباریان اولین گروهی بود که به اجرای برنامه پرداخت و «گروه سکوت» اثر خود با عنوان دو پله تا آسمان و موضوع همبستگی، ایثار و شهادت طلبی را ارائه کرد.

اجرای اثر «دریچه های آسمان» با موضوع دفاع مقدس کاری دیگری از گروه اندیشه بود که اجرای پایانی این مراسم را به خود اختصاص داد.

در ادامه این مراسم شهاب متقی فر، مسئول انجمن موسیقی بسیج هنرمندان استان کرمانشاه و دبیر این جشنواره نیز بیانیه هیئت داوران را قرائت کرد.

وی گفت: در آثار رسیده کاستی ها و مشکلات علمی متعددی به چشم می خورد اما برخی آثار نیز در همان گام اول خوش درخشیده و به جشنواره کشوری راه یافتند.

دبیر برگزاری این جشنواره پیشنهادات هیئت داوران را نیز قرائت کرد و گفت: گسترش چتر حمایتی بسیج برای در برگرفتن طیف بیشتری از هنرمندان، استفاده از هنرمندان کارشناس در عرصه موسیقی و خصوصا جشنواره ها، حمایت و هدایت جوانان به سمت تولیدات فاخر و پوشش رسانه ای بیشتر در این زمینه از جمله پیشنهادات هیئت داوران بوده که در این بیانیه به آنها اشاره شده است.

متقی فر، ابراز امیداواری کرد این جشنواره ها بسط و گسترش یافته و استمرار داشته باشد.

در ادامه این مراسم از شهاب متقی فر به عنوان دبیر جشنواره، عبدالرضا تهایی و مصطفی اسد زاده به عنوان داوران جشنواره و حجت الاسلام محمد آفتابی (مدیرکل اسبق فرهنگ و ارشاد استان کرمانشاه) به عنوان حامی هنرمندان، جمعی از هنرمندان عرصه موسیقی استان، خانواده هنرمند درگذشته خلیل چاله چاله و گروه های برتر تقدیر به عمل آمد.

براساس رای هیئت داوران گروه های تنبورنوازان شاهو به سرپرستی فرخ یادگاری از شهرستان سرپل ذهاب دربخش موسیقی مقامی شایسته تقدیر شناخته شده و در بخش موسیقی محلی از گروه موسیقی اسلام آباد غرب به سرپرستی محمد نریمانی نیز تجلیل شد.

هیئت داوران هم چنین در بخش پاپ گروه موسیقی «سکوت» را با اثر دو پله تا آسمان به سرپرستی آرش پندار را به عنوان گروه اول و گروه موسیقی «اندیشه» را نیز به سرپرستی یونس جباریان و اثر خیال شوم به عنوان دیگر گروه برتر معرفی کرد.