پرواز مستقیم تهران – لندن از سرگرفته می شود

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از تلگراف، شرکت هواپیمایی بریتانیا ملقب به "برتیش ایر ویز" از راه اندازی مجدد پرواز تهران – لندن در ماه جولای خبر داد. این نخستین پرواز هواپیما های این شرکت به تهران طی چهار سال گذشته است.

بر اساس اعلام این شرکت، پرواز های لندن به تهران از تاریخ 14 جولای سال جاری و شش مرتبه در هفته انجام خواهند شد.

گفتنی است از چهار سال پیش تا کنون و به سبب به حد اقل رسیدن روابط تهران – لندن، تنها هواپیما های شرکت ایران ایر از تهران به سمت لندن پرواز می کردند و هیچ یک از شرکت های هوایی بریتانیا پروازی به تهران نداشتند.

ویلی والش، مدیر اجرایی شرکت بریتیش ایر ویز می گوید مذاکرات برای انجام پرواز مستقیم میان لندن و تهران از یک ماه پیش آغاز شد. او ابراز امیدواری کرد که پرواز به تهران به زودی بخشی از شبکه گسترده مقاصد پروازی بریتیش ایر ویز شود.