آشنایی با موقعیت استراتژیک ۲ شهرک شیعه نشین «نبل» و « الزهراء»

به گزارش خبرگزاری مهر شبکه المنار در گزارشی به بررسی و معرفی دو شهرک شیعه نشین «نبل» و «الزهراء» که به تازگی از سوی ارتش سوریه رفع محاصره شده اند، پرداخته است.

بر اساس این گزارش این دو شهرک که در شمال غرب حلب واقع شده اند و تعداد ساکنین آنها به حدود ۷۰ هزار نفر می رسد از توابع منطقه اعزاز است این دو منطقه از اهمیت استراتژیکی برخوردارند.

نبل در غرب جاده بین المللی منتهی به ترکیه واقع شده است و از بزرگراهی که حلب را به ۲ منطقه اعزاز و عفرین متصل می کند، حدود ۲۰ کیلومتر فاصله دارد. همچنین شهرک الزهراء در حدفاصل ۲۰ کیلومتری حلب واقع شده است. این دو شهرک به داشتن زمستان های بسیار سرد مشهورند و اهالی آن نیز به تجارت و کشاورزی مشغولند.

این دو شهرک از سال ۲۰۱۳ در پی محاصره شدید از سوی گروه های مسلح با بحران غذا، دارو و سوخت مواجه شد تا جایی که تاثیرات منفی آن بر خدمات از جمله آبرسانی و برق رسانی به طور گسترده تاثیر منفی گذاشت.

افزون بر این فجایع باید به گلوله باران مداوم شهروندان به صورت کورکورانه اشاره کرد که منجر به شهادت و زخمی شدن شمار زیادی از این افراد به ویژه زنان و کودکان گردید.

به علاوه طی دوران محاصره دانشجویان از رفتن به دانشگاه و کارمندان و کارگران از رفتن به محل کارشان منع شده بودند. همچنین بارها این دو شهر مورد بمباران هوایی با سلاح های سنگین، حمله مستقیم و تلاش برای ورود قرار گرفتند.

اما با وجود شرایط سختی مانند بمباران و محاصره، ساکنان این دو شهرک شیعه نشین به مدت ۳ سال و نیم مقاومت کردند و با تشکیل کمیته های مردمی برای دفاع از خود در برابر گروه های مسلح و با وجود بمباران روزانه ایستادگی کردند تا جایی که موفق شدند امروز با شکسته شدن محاصره، به نیروهای ارتش سوریه ملحق شوند. این پیروزی پس از پیشروی های سریع از سمت جبهه باشکوی محقق شد و دستاوردهای بسیاری کسب کردند.