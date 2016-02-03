۱۰۰۰ هکتار از اراضی دولتی در شمال غرب کرج به فضای سبز اختصاص یافت

به گزارش خبرنگار مهر، علی ترکاشوند عصر امروز چهارشنبه در دومین همایش شهدای انقلاب استان البرز که با حضور نمایندگان البرز در مجلس شورای اسلامی، فرمانده سپاه امام حسن (ع) و جمعی از خانواده معظم شهدا برگزار شد، اظهار کرد: از آنجا که پایداری انقلاب اسلامی ایران پس از سی و هفت سال مرهون خون شهدا و صبر خانواده های معظم آنان است، بر آن شدیم تا با برگزاری همایشی یاد و خاطره ۶۲ شهید استان البرز را گرامی بداریم.

شهردار کلانشهر کرج ادامه داد: پیروزی انقلاب اسلامی ایران برنامه های استکبار جهانی را درهم شکست و این قیام در نوع خود بی سابقه بود لذا باید با استمرار راه شهدا و حفظ آرمان های امام راحل (ره) اقتدار و عزت بدست آمده را حفظ کرده و در مسیر اعتلای ایران اسلامی بکوشیم.

برغم رکود درآمدی، حرکت های عمرانی شهر کرج چند برابر شده است

وی در بخش دیگر سخنان خود به شرح مختصری از اقدامات مجموعه مدیریت شهری کرج در سال جاری پرداخت و بیان کرد: با توجه به شرایط اقتصادی حاکم بر کشور که شهر کرج نیز متاثر از آن است به دلیل رکود صنعت ساخت و ساز، صدور پروانه های ساختمانی کاهش پیدا کرد اما در مقابل با تدبیر شورای اسلامی شهر حرکت های عمرانی چندین برابر شده و تعبیر برخی مسئولان، کرج به یک کارگاه عمرانی تبدیل شده است.

ترکاشوند افزود: در سال جاری چندین پروژه عمرانی زودتر از موعد مقرر به بهره برداری رسید، یکی از آنها که در نخستین روز دهه مبارک فجر افتتاح شد پل مکمل شهید سلطانی بود که گره ترافیکی چندین ساله در مسیر کرج و فردیس را رفع کرد، این پروژه قرار بود در مرداد ۹۵ افتتاح شود.

توسعه حمل و نقل عمومی و فضای سبز اولویت مدیریت شهری در سال آتی

شهردار کرج متذکر شد: پروژه دیگر که در سه دولت مختلف وعده تکمیل را داده بودند تقاطع غیر همسطح شهدای حصارک بود که در ابتدای فعالیت شورای چهارم در دستور کار مجموعه مدیریت شهری قرار گرفت، فاز اول این تقاطع در مدت زمان ۱۴ ماه به بهره برداری رسید.

وی در ادامه توجه به حمل و نقل عمومی، مناطق محروم و کمتر توسعه یافته و افزایش فضای سبز را از اولویت های کاری سال آینده برشمرد و خبر داد: هزار هکتار از اراضی دولتی واقع در شمال غربی شهر کرج با حمایت نمایندگان مجلس و استاندار البرز به منظور توسعه فضای سبز تحویل شهرداری شد که در هفته درختکاری برنامه های ویژه ای در آن صورت می گیرد.

قطار شهری تا پایان فعالیت شورای چهارم به بهره برداری می رسد

ترکاشوند یادآور شد: دو پروژه دیگر نیز که به لحاظ توسعه شهری و کاهش ترافیک تاثیر بسزایی دارند در دستورکار شورا قرار گرفت و پس از تصویب، اعتبار مناسب نیز پیش بینی شد که در سال آینده عملیات اجرایی آنها آغاز می شود، این پروژه ها شامل بزرگراه شمالی (با ۸۰۰ تا هزار میلیارد تومان هزینه اجرایی) و قطار شهری (از میدان دانشگاه خوارزمی تا میدا شهید سلطانی) است.

وی افزود: در بحث قطار شهری قرار بود اعتبار از طریق ۵۰ درصد سهم دولت و ۵۰ درصد شهرداری تامین شود که شورای اسلامی شهر بدون تکیه به سهم دولت مقرر کرد شهرداری هزار و ۶۷۰ میلیارد تومان از محل املاک در اختیار برای این پروژه هزینه کند زیرا اگر می خواستیم به سهم دولت تکیه کنیم بیش از ۱۰ سال به طول می انجامید اما هم اکنون امیدواریم این پروژه تا پایان فعالیت دوره چهارم شورا به بهره برداری برسد.