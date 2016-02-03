ضرورت مشارکت همگانی مسئولان و مردم در حل بحران کمبود آب

به گزارش خبرنگار مهر، عصر چهارشنبه چهاردهم بهمن ماه جاری نشست منطقه ای طرح احیا و تعادل بخشی منابع آب زیرزمینی استان های آذربایجان شرقی، آذربایجان غربی و کردستان در مجتمع فرهنگی و ورزشی پتروشیمی تبریز برگزار شد.

غلامرضا هاشمی در این نشست با بیان اینکه کلیه فعالیت های فردی، اقتصادی، تولیدی جامعه وابسته به آب بوده و به لحاظ استفاده نادرست و نامعقول از آب، تعادل بین نیازها و مصرف فعلی بهم خورده است، اظهار داشت: برخی از منابع آبی برگشت ناپذیرند و ادامه روند فعلی با توجه به برگشت ناپذیری منابع استراتژیک مشکل را حادتر می کند.

وی در این راستا ادامه داد: در این خصوص خوشبختانه در طول ۲ سال اخیر دولت تدبیر و امید این مشکل را حس کرد و آن را حساس سازی نمود و برای حل این معضل، شورای عالی آب که بالاترین مرجع سیاست گذاری آب کشور است در پانزدهمین جلسه خود، طرح احیای آب های زیرزمینی را با ۱۵ پروژه تصویب نموده که ۱۱ پروژه آن مرتبط با شرکت های آب منطقه ای است.

وی در ادامه همین بحث با بیان اینکه محدودیت منابع آب حتی برنامه های جاری را با مشکل مواجه خواهد ساخت و محدودیت برنامه های توسعه را در برخواهد داشت، با تاکید بر ضرورت اجرای تک تک پروژه های مصوب شده در راستای طرح تعادل بخشی، حفظ وضع موجود و امکان تعریف برنامه های توسعه ای، ابراز داشت: امکان تعریف برنامه های توسعه ای جزو ضروریات کشور است و قطعا برگزاری چنین نشست ها و جلسه هایی برای ایجاد وحدت رویه و ایجاد زبان مشترک برای اجرای تک تک پروژه ها بسیار مؤثر خواهد بود.

وی در این راستا با بیان اینکه این برنامه، برنامه پیچیده ای است و محورهای فنی، اجتماعی و حتی امنیتی دارد و مردم غیور ما در عرصه های مختلف و در سخت ترین شرایط امتحان خود را پس داده اند، ادامه داد: برای اجرای هر برنامه پیچیده ای نیازمند بستر سازی و فراهم نمودن الزامات و اقدامات است و خوشبختانه در این زمینه از نظر حساس سازی جامعه اقدامات خوبی انجام شده و منابع خوبی در نظر گرفته شده است.

وی در ادامه همین بحث، اعتبار تخصیص یافته برای تعادل بخشی آب های زیرزمینی امسال را ۱۹ میلیارد اعلام نمود و گفت: این اعتبار نسبت به سال گذشته ۲۰ برابر شده است.

مدیر عامل شرکت آب منطقه ای آذربایجان شرقی در ادامه، کمبود منابع آبی و عدم توجه به این کمبود و موضوع حیاتی را از دیگر چالش های مطرح در این حوزه و برنامه های توسعه دانست و با بیان اینکه این مسئله مانع از توسعه پایدار می شود و اثرهای سو و تبعات منفی خود را در محیط زیست نشان می دهد، ابراز داشت: دریاچه ارومیه نمونه عینی این بی توجهی بوده و به لحاظ غفلت از این موضوع مهم الان سه استان آذربایجان شرقی، آذربایجان غربی و کردستان درگیر این معضل و مشکل زیست محیطی است.

وی با تاکید بر مشارکت همگانی مسوولان اجرایی و همراهی بیش از پیش مردم نسبت به این موضوع مهم و حساس ادامه داد: ما در این زمینه ما نیازمند همت پیش قراولان موضوع هستیم و با نظر به سند مدون تدبیر و توسعه آذربایجان شرقی، یکی از الزامات ما توجه به کمبود منابع آبی است.

وی در این خصوص با بیان اینکه در استان، برنامه سند تدبیر و توسعه با الهام از رویکرد برنامه ای مبتنی بر اصول اقتصاد مقاومتی و هسته کلیدی استان، توجه به محدودیت های منابع آب و افزایش بهره وری تنظیم شده و الزامات آمایش سرزمینی و توجه به کمبود منابع آبی کاملا در آن لحاظ شده است، تصریح نمود: قدم اول در اجرای این برنامه بسترسازی بود و خوشبختانه با حمایت های مقامات اجرایی و قضائی استان، بسترهای لازم فراهم شده و قطعا برگزاری چنین نشست هایی به موضوع کمک خواهد کرد.

وی در این راستا با تکیه بر اقدام داوطلبانه و خودجوش کشاورزان استان برای انصراف از کاشت پیاز در مساحت بیش از هزار هکتار و پرکردن چاه های غیرمجاز ادامه داد: با توجه به پروژه محور بودن شرکت های آب منطقه ای، مدیریت و کنترل خوب چارچوب پروژه، حمایت ها و تعامل های خوب انجام شده با جهاد کشاورزی، خانه کشاورز و دیگر دستگاه های ذی ربط، بازخوردهای مثبتی را از جامعه گرفته ایم و امیدواریم با مشارکت و حمایت همه جانبه خود مردم اقدامات بسیار خوبی را در این زمینه انجام دهیم.

مدیرعامل شرکت آب منطقه ای آذربایجان شرقی در ادامه سخنان خود با بیان اینکه کسری مخزن منابع آبی ما در مقایسه با متوسط کشوری کمتر از یک درصد بوده و زیر ۵۰ میلیون مترمکعب است، تصریح کرد: سالانه حدود ۶ میلیارد متر مکعب کسری منابع آبی در سطح کشور داریم و تجمع این کمبود در استان ما یک میلیارد و ۳۰۰ مترمکعب است.

وی در این راستا ادامه داد: ما نزدیک به ۲۶۰ میلیون مترمکعب اضافه برداشت داریم که ۱۲۰ میلیون مترمکعب از این برداشت ها، برداشت مجاز و ۱۴۰ میلیون مترمکعب غیرمجاز است و این برداشت در مقابل ۵۰ میلیون مترمکعب ناچیز بوده و جبران پذیر است.

وی در این راستا با بیان اینکه اعداد و ارقام نشان می دهد که قابلیت احیا و تعادل بخشی آب های زیرزمینی و جبران کسری مخازن آبی در استان ما وجود دارد و سرانه ما ۳۰ درصد از متوسط کشوری کم تر است، ادامه داد: قابل توجه نبودن کسری مخازن ما، ناشی از همت مضاعف و دقت مسوولان اجرایی در نصب کنتورهای هوشمند بر سرچاه های غیرمجاز و انسداد چاه های غیر مجاز حفر شده یا در حال حفاری، ممانعت از برداشت های بی رویه از بستر رودخانه ها و توجه به وضعیت رفتاری منحصر به فرد هر دشت های استان است و امیدواریم برگزاری این جلسه در شفاف سازی و رفع ابهامات احتمالی موجود در عمل یا اجرای این طرح های بهم تنیده، موثر واقع شود.