ایتالیا۱۳۰ نیرو به اربیل اعزام می کند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسپوتنیک، «رابرت پینوتی» وزیر دفاع ایتالیا چهارشنبه اعلام کرد:انتظار میرود ایتالیا ۱۳۰ نقر از نیروهای نظامی خود را به عراق اعزام نماید،این نیروها در شمال شهر اربیل مستقر خواهند شد.



«جان کری» وزیر امور خارجه آمریکا طی گفتگوهای خود در رم پایتخت ایتالیا از اعضای ائتلاف به اصلاح ضد داعش خواست که تلاش خود را برای مقابله با گروه تروریستی داعش در عراق و سوریه تلاش خود را مضاعف کنند.



شبکه ال ای ۷ به نقل از پینوتی وزیر دفاع ایتالیا گفت به نظر میرسد که این تصمم روز جمعه گرفته شود. وی افزود وظیفه اصلی این گروه نظامی فراهم کردن کمکهای پزشکی برای آسیب دیدگان و زخمی های جنگ است.