به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از مرکز فقهی ائمه اطهار(ع)، آیتالله محمدجواد فاضل لنکرانی امروز در سالن جلسات مرکز فقهی ائمه اطهار(ع) با تعدادی از دانشمندان، فلاسفه و مورخین کشور روسیه دیدار و گفتوگو کرد.
وی در ابتدای سخنان خود، خطاب به حاضران در جلسه گفت: از حضور شما دانشمندان فرهیخته و کسانی که بر حسب آنچه گزارش دادند ایدئولوگهای فکری روسیه و مراکز تحقیقاتی روسیه هستید، از اینکه به قم آمدید و در این مرکز علمی حضور پیدا کردید تشکر میکنم.
عضو جامعه مدرسین حوزه علمیه قم در پاسخ به این سئوال که برخی از دست آوردهای حوزه علمیه قم در چند سال اخیر چه کشفیاتی داشتهاند؟ ابراز کرد: اولین کشفیات این است که ما راجع به حقوق کودک از یک سال قبل از اینکه به دنیا بیاید تا وقتی که به سن قانونی میرسد، تمام آنچه که در اسلام و همه مذاهب اسلامی مطرح شده اینها را بیان کردیم و خلاصهاش را به زبان انگلیسی هم ترجمه کردیم که هنوز چاپ نشده ولی عربیِ آن چاپ شده است.
حرمت تولید بمبهای اتمی در مذهب شیعه
وی ادامه داد: هیچ جای دنیا یک بحث فکری، دینی و علمی عمیق راجع به استفاده از بمبهای اتم ارائه ندادند اما تنها جایی که حرمت تولید بمبهای اتمی را مطرح کردند و پایههای علمی آن را کشف کردند در همین ایران و مذهب شیعه بود که بعضی از کاردینالهای آمریکایی هم به ایران آمدند، چنین مطلبی بسیار برایشان شگفتآور بود.
آیتالله فاضل لنکرانی با بیان اینکه ما امسال در آستانه سی و هفتمین سال پیروزی انقلابمان قرار داریم، بیان کرد: نظریهای که امام خمینی رضوان الله علیه در مورد حکومت مستقل، حکومت دینی و کاملاً مطابق با عدالت بر بشریت که ما از آن به ولایت فقیه تعبیر میکنیم را پایهریزی کردند و دانشمندان ما همیشه در صدد تحکیم این نظریه هستند و معتقدیم تنها حکومتی که میتواند بشر را به اهداف خودش برساند همین حکومت بر مبنای ولایت فقیه است.
وی در بخش دیگری از سخنان خود افزود: ما در این مرکز تحقیقات بسیار خوبی را در مورد آخرین حوادثی که در علم پزشکی ارائه شده ارائه دادیم، بحث فقه پزشکی تغییر جنسیت که امروز در دنیا هم مطرح است. شاید محکمترین و قویترین بحثهای علمی و دینی در مورد این مطلب در ایران و در قم و در همین مرکز ارائه شده است.
استاد درس خارج حوزه علمیه قم افزود: از دیگر بحثهای مهم اینکه ما معتقدیم آنچه امروز به عنوان منشور حقوق بشر در دنیا مطرح است اشکالات علمی فراوانی دارد و من نمیدانم در مراکز تحقیقاتی روسیه شما به اینها پرداختید و این منشور را از نظر علمی کاملاً قبول دارید یا خیر؟ من بخواهم راجع به این موضوع و تحقیقات بگویم زیاد است یعنی خودش یک جلسه مفصلی میخواهد که راجع به آخرین تحقیقاتی که در قم انجام میشود.
وی افزود: در مباحث فلسفی، فقهی، حقوقی، سیاسی و اقتصادی همین مقدار را به شما عرض کنم که نظریهپردازهای بسیار قوی در حوزه علمیه در این دو دهه اخیر داریم و این نظریهها مطرح میشود و کمکم باید به زبانهای خارجی ترجمه شود و در اختیار سایر متفکران قرار داده شود.
عدالت را بشر نمیتواند تفسیر کند مگر برای آن تفسیر منبع وحی باشد
آیت الله فاضل لنکرانی در پاسخ سئوال یک از مهمانان روسیه در خصوص عدالت در اسلام گفت: بحث خیلی مهمی هم هست و آن بحث عدالت است. اولین سئوالی که مطرح میکنم و میخواهم نظر شما را بدانم که چی هست اینکه آیا بشر باید عدالت را تفسیر کند؟ آیا خود ما میتوانیم این مفهوم را درست تفسیر کنیم؟ آیا عقل و تجربه ما تنها کافی است بر اینکه عدالت را در همه زمینهها تبیین کنیم یا اینکه در این جهت و در تشخیص هم معنای عدالت و هم مصادیق عدالت باید به یک موجود مافوق بشر، یک موجود الهی پیامبران، به آنها باید مراجعه کنیم.
وی افزود: عدالت یعنی رعایت همه حقوق در همه جوانب، بین خدا و بشر، بین انسان با یکدیگر، بین انسان با سایر موجودات عالم، بین حقوق یک دین بر دین دیگر.
فقه تنظیم کننده همه امور بشر است
رئیس مرکز فقهی ائمه اطهار(ع) در پاسخ به سئوال یکی دیگر از دانشمندان مبنی بر درک اسلامی از عدالت و تطبیق آن با تکنولوژی امروز، گفت: سئوال خیلی دقیقی است. این تطبیق با علم یکی از علومی که عهدهدار همین تطبیق هست علم فقه است که شما در میان خودتان از آن تعبیر به حقوق میکنید ولی در میان ما به عنوان علم فقه است، در علم فقه این موضوع کاملاً کارشناسی میشود مثلاً همین تغییر جنسیت اینکه انسان به یک شکل دیگری در بیاید کاملاً این موضوع را بررسی میکنیم، آثارش را کاملاً بررسی میکنیم و یک ملاکات و ضوابطی داریم که بر طبق آن ملاکات و ضوابط معتقدیم آن نظری که دانشمندان فقه ما میدهند مطابق با عدالت است.
وی در پایان گفت: امام خمینی(ره) که این روزها سالگرد پیروزی انقلاب هست راجع به علم فقه این تعریف را دارد که میگوید فقه تنظیم کننده همه امور بشر است.
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