بارش ۲۵۰ میلیون متر مکعبی نزولات آسمانی طی ۳۰ سال گذشته در کشور

به گزارش خبرنگار مهر، محمدعلی مصطفوی مدیر کل دفتر حفاظت و بهره برداری منابع آب و امور مشترکین شرکت مدیریت منابع آب کشور عصر چهارشنبه در نشست منطقه ای طرح احیا و تعادل بخشی منابع آب زیرزمینی استان های آذربایجان شرقی، آذربایجان غربی و کردستان با بیان اینکه بحران آب، بحران جدی در منطقه و کشور است و در این راستا کمیته حفاظت از منابع آبی، جلسه های متعددی برگزار نموده است، نشست برگزارشده را ششمین نشست از تقسیم‌بندی هفتگانه کشور دانست.

وی سپس گفت: ما یک پشتوانه قوی در وزارتخانه مطبوع داریم و خوشبختانه با برگزاری نشست های متعدد در ۲۶ استان و ۶ منطقه کشور، موارد و مطالب مطرح شده بسیار خوب و ارزنده فرا گرفته ایم.

وی در این راستا با تکیه بر تاکیدها و خواسته های مقام رهبری برای تعادل بخشی آب های زیرزمینی با بیان اینکه ما یک حرکت بدون برگشت را شروع کرده ایم و حرکت ما، رو به جلو است و مصمم هستیم تا طرح‌های مصوب شده را به شکل جدی پیش ببریم، ادامه داد: شاید به لحاظ اجتماعی و پر تنش بودن این حرکت، کار با سرعت کمی پیش رود، اما به هیچ وجه برگشتی ندارد.

وی در ادامه با بیان اینکه اولویت اول وزارت نیرو در این مدار واقع شده و در راستای طرح‌های تعادل بخشی آب های زیرزمینی، از آبان ماه سال گذشته تا امروز ۳۲ نشست در سطح کشور با موضوع احیا و تعادل بخشی برگزار شده است، اظهار داشت: پیام این نشست ها و جلسه ها این است که ما باید با ورود جدی به موضوع، اقدامات اساسی خود را بر اساس برنامه پیش بریم و با یک حرکت همه جانبه شرایط را به سامان برسانیم و در یابیم که این تاکید یک تاکید بسیار جدی است.

مدیر کل دفتر حفاظت و بهره برداری منابع آب و امور مشترکین شرکت مدیریت منابع آب کشور با بیان اینکه تنها تامین آب در حوزه شرب و بهداشت به عهده وزارت نیرو بوده و مدیریت، توزیع و مصرف در بخش های کشاورزی و صنعتی و سایر بخش ها به عهده سایر دستگاه‌ها است، با تکیه بر آمار ۴۸ ساله و تاکید بر اجرای دقیق سیاست‌گذاری‌ها و تصمیم‌گیری‌های انجام شده در راستای طرح‌ های مصوب شده در خصوص حفظ و تعادل بخشی منابع آبی در تمامی سطوح، ابراز داشت: عوامل انسانی و طبیعی متعددی در رخداد بحران‌های آبی دخالت دارند و ما در یک دوره ۴۷ ساله، کاهش روند ریزش‌های جوی را داشته ایم و در یک دوره ۳۰ ساله شاهد عینی شکست متوسط آماری بوده ایم.

وی در این راستا، میزان بارش کشور در ۳۰ سال گذشته را ۲۵۰ میلیون متر مکعب دانست و گفت: هم اکنون این بارش به ۲۱۵ میلیون متر مکعب رسیده است.

مصطفوی با بیان اینکه در چند سال گذشته از میزان روانآب‌ها کم می شود و در ۳۰ سال اول به طور متوسط این میزان به ۱۰۴ میلیارد مترمکعب رسیده است، ادامه داد: در ۱۷ سال بعدی، با رسیدن این میزان به زیر ۷۰ میلیارد متر مکعب، در می یابیم که بالغ بر ۷۰ میلیارد مترمکعب بارش کمتری داشته ایم.

وی در این راستا با بیان اینکه مدیران عامل استان ها و استاندارها در ارتباط با موضوع، بسیار جدی هستند و برای مقابله با این خطر بسیار بزرگ لازم است که همه ما در این کار ورود پیداکنیم، ادامه داد: شرایط روانآب ها و سفره های زیرزمینی بسیار نامناسب است و آستانه تحمل آب‌های زیرزمینی طاق شده و شورشدن آب خوان‌ها و نشست های زمین در مناطق مختلف کشور نشان دهنده اهمیت موضوع است.

وی ضمن اشاره به رفتار نامهربانانه ما با منابع آب، توسعه‌های افسارگسیخته بی‌منطق و توام با تغییر بارش‌ها با بیان اینکه در شرایط فعلی دریاچه ارومیه به جای داشتن ۱۸ میلیارد متر مکعب آب، تنها دو میلیارد متر مکعب آب دارد و سطح آب آن می باید ۴ هزار و ۶۰۰ کیلومتر می شد، اما در حال حاضر تنها دو هزار و ۳۰۰ کیلومتر مربع است، تصریخ نمود: رفتارهای ما منطبق با داشته های ما نیست و به سبب بی توجهی به این مسائل، ما با خشکی دریاچه ارومیه مواجه هستیم.

وی در پایان با تاکید مجدد بر بسترسازی فرهنگی و ورود جدی بر این موضوع با بیان اینکه مدیریت آب بحث بسیار گسترده ای است، ابراز داشت: در این راستا بسترسازی فرهنگی از اولویت های بسیار مهم و پیش قراولی است و خوشبختانه آگاهی از این موضوع در بدنه دولت ایجاد شده و در این راستا از سال ۸۱ اولین جلسه شورای عالی آب برگزار شده است.

وی تعداد جلسه های برگزار شده در دولت قبلی را سه جلسه و ۱۱ جلسه در دولت فعلی اعلام نمود و گفت: این جلسه ها نشان دهنده اهتمام ویژه دولت تدبیر و امید به موضوع بوده و نیازمند همراهی مردم است.